Top of the Charts: Ed Sheeran, Alex Warren, Lady Gaga e Miley Cyrus protagonisti in Europa

SINGOLI:Veshu Ndrequ– Gjesti

ALBUM: Icon- Noizy



SINGOLI: Kismeth- Etho Colors

SINGOLI: Wasted love- JJ

ALBUM: Freigeistin- Sarah Connor



SINGOLI:Ma Tnsani (Yalla Habibi)- Vanco ft Aya

SINGOLI Fiandre: Ordinary-Alex Warren

SINGOLI Vallonia: Impardonnable-Damso

RADIO Germanofona: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM Fiandre: Funny little fears – Damiano David

ALBUM Vallonia:Portes du desert – Scylla & Furax Barbarossa



SINGOLI:The weekend- Leony ft Imran

ALBUM: Muse-Jimin



SINGOLI: Azizam- Ed Sheeram

ALBUM: Dopamina- MBT



SINGOLI: Cchap cchap-Desingerica



SINGOLI:Valčík – Neny

ALBUM: Ja, Sára -Sarah Rikas



ALBUM: Fthina Tricks 3-Bloody Hawk



SINGOLI nazionali Ti si bila moje sunce- Martin Kosovec

SINGOLI internazionali: Azizam-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Zagreb Rap Demo (1985–1992)- Interpreti Vari

SINGOLI:Stolt- Annika ft Lamin

ALBUM: Godaften- Anton Westerlin



ALBUM: SUPERSUURE HOOLEGA- nublu & Vaiko Eplik



SINGOLI: Äiti Teresa -Abreu feat. Bizi

ALBUM:Apathia -Ares



SINGOLI:Kyky2Bondy- Hamza

ALBUM D & P à vie- Jul



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



ALBUM: Wir komme in frieden – Feine sahne fishfilet



ALBUM:+- = Divide X Tour Collection- Ed Sheeran



SINGOLI nazionali: Bars are back- Mente Fuerte, SNIK

SINGOLI internazionali Wasted love- JJ

ALBUM:Kontra paidi- Youlia Kallimani



SINGOLI:Undressed- Sombr

ALBUM Reverie-Amble



SINGOLI: LXS-Birnir

ALBUM: Dyrnar- Birnir



SINGOLI nazionali. Glui Vidua – Rabbi Mordechai Gottlieb

SINGOLI Internazionali: Azizam-Ed Sheeran

ALBUM: Rap Matoref – Tuna



SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao

ALBUM: Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe)- Alfa



SINGOLI One thing – Lola Young

SINGOLI Baller- Abor & Tynna

ALBUM: Plastika- Free Finga



ALBUM: Beyah-Damso



SINGOLI:Azizam-Ed Sheeran

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali:Dawn II Widie- The Travellers

SINGOLI internazionali:Azizam- Ed Sheeran

SINGOLI: Sa Nu Uiti Cat Te-am Iubit- Irina Rimes

ALBUM: Friendly thug 52 Nog – Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate



SINGOLI: Pa te pa –Ermal Fejzullahu & David Dreshaj



SINGOLI:Ekko- Golfklubb, olivia lobato

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



ALBUM: Something beautiful- Miley Cyrus



SINGOLI: Azizam- Ed Sheeran

ALBUM:Dwoje ludzieńków-sanah



ALBUM: Debì tirar mas fotos- Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Ael mait fericit de parmas- Interpreti Vari

SINGOLI internazionali: Azizam- Ed Sheeran

ALBUM: Z print -Aerozen



SINGOLI: Something to believe in – Avalan Rokston

ALBUM: Vysshiye sily- Anna Asti



RADIO: Azizam- Ed Sheeran



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Abracadabra- Lady Gaga

SINGOLI: Body to Body-Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Vse nazaj – Peter Vode

SINGOLI internazionali: Sorry I’m here for someone else – Benson Boone

SINGOLI: Droga- Mora & C.Tangana

ALBUM: Lo mismo de siempre- Mora



SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne

ALBUM: Somna med Humlan Djojji- Humlan Djojj



ALBUM: Debi tirar màs fotos – Bad Bunny



SINGOLI Çalma Yarim- Reynmen

SINGOLI: Vdoma- Antytyla

SINGOLI Talpra cigányok- DESH

ALBUM: Magvető- Dalriada

