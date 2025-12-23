Eurovision 2026, Alis per l’Albania e Tamara Živković per il Montenegro

Alis Kallaçi rappresenterà l’Albania ad Eurovision 2026. La decisione è arrivata nel fine settimana dopo che l’artista si è aggiudicato la sessantaquattresima edizione del Festivali i Këngës, il concorso nazionale albanese, che dal 2004 – anno del debutto eurovisivo del Paese delle Aquile – è il metodo per scegliere l’artista per l’Eurovision.

Dopo 8 anni dunque l’Albania avrà come rappresentante un solista maschile: il suo brano dal titolo “Nân” (Mamma) ha avuto un vasto supporto del pubblico e delle giurie, anche se i fan erano divisi soprattutto fra lui e Inis Neziri, beniamina del pubblico eurovisivo. Scelta sicuramente molto diversa rispetto a “Zjerm” degli Shkodra Elektronike (ospiti della serata): resta da capire se il brano avrà un revamp.

Alis è alla seconda partecipazione al Festivali i Këngës e viene dalla vittoria nella quinta edizione di X Factor Albania, anno 2023, come parte del team capitanato da Arilena Ara, stella del pop albanese, conduttrice del festival in questa edizione e a sua volta vincitrice dello stesso nel 2020, quando però fu fermata dal Covid.

Nel fine settimana è andato in scena anche il Montesong, la finale nazionale del Montenegro, che ha premiato “Nova zora” di Tamara Živković. Un’edizione curiosa, quella del Montesong 2026, con ben due canzoni in italiano e che per il secondo anno consecutivo premia il brano di un autore serbo, Boris Subotić.

Classe 2000, Tamara Živković è un nome relativamente nuovo della scena pop di lingua slava. Studentessa al terzo anno all’Università di Arte di Belgrado, è attiva professionalmente da un paio d’anni anche se canta da quando aveva 14 anni. Alla seconda partecipazione al Montesong, ha strappato il biglietto per Vienna (12-16 Maggio 2026) ed avrà il compito di fare meglio di Nina Zizić, ultima in semifinale a Basilea. Ma soprattutto di provare a restituire al Montenegro una finale che manca da 11 anni.

Con gli artisti di Albania e Montenegro, salgono a tre quelli già selezionati per Eurovision 2026: la prima era stata Antigoni Buxton, l’artista anglo-cipriota selezionata internamente da CyBC, la televisione di stato cipriota.

Iniziato il giro delle scelte eurovisive, sarà interessante capire cosa succederà in alcuni Paesi come il Portogallo, dove la gran parte degli artisti in corsa al Festival da Cançâo hanno già detto di non voler andare ad Eurovision 2026 per non dividere il palco con Israele. RTP, che organizza il concorso – nato per selezionare l’artista di Eurovision, anche se oggi parte della tradizione lusitana – ha già detto che tirerà dritto e troverà una soluzione.

