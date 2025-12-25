I migliori auguri da Euromusica con “Notte di Natale” di Lucio Corsi

Come sempre, Euromusica non si ferma nemmeno a Natale. Vogliamo farvi gli auguri in modo speciale, ovvero con “Notte di Natale”, di Lucio Corsi, tratto dall’album “La chitarra nella roccia” da poco uscito.

Quella del cantautore grossetano è una canzone lontana dai classici natalizi: Corsi usa il vento freddo di dicembre e immagini evocative per raccontare una storia di solitudine, attesa e della scoperta improvvisa dell’amore, che arriva come una sorpresa durante le feste.

Così la racconta su Instagram:

È una storia (forse d’amore) ambientata nel vento freddo di dicembre, in quell’aria triste che mi piace tipica del periodo natalizio. Nella canzone hanno recitato una luna, una star, un gatto, un cane, il vento freddo nel parcheggio del pub, una nuvola foulard, una mamma, un babbo e il tempo che altro non è che un treno perso nei pensieri suoi. L’ho scritta ad ottobre con Tommaso Ottomano, io al pianoforte e lui al basso. La luna che fa l’autostop in copertina è un disegno di Giulio Melani”

Per chi crede, come sempre sia un Natale di speranza, con la luce di Cristo che sia guida per tutti, aiutandoci a superare le difficoltà di questo tempo difficile. Per tutti, in generale, che sia una straordinaria giornata di relax e di stacco dallo stress quotidiano, da dedicare alle persone a noi più care. La musica come sempre su questo sito, non si ferma mai.

