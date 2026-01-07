Gims è il re di Francia per vendite nel 2025, sorprese Théodora, Louiza e Charlotte Cardin

Il 2025 delle vendite in Francia incorona Gims. Il rapper franco-congolese vince sia la Top 10 degli album con “Le Nord se souvient: l’Odyssée” sia quella dei singoli con “Ciel”. Ma in quest’ultima è primo, secondo, terzo e sesto. Un record molto difficile da eguagliare.

Fra gli album fa doppietta Werenoi: già artista più venduto nel 2024, il rapper è scomparso prematuramente per un arresto cardiaco lo scorso Maggio e questo ha probabilmente spinto i due suoi ultimi lavori. La rivelazione dell’anno, la svizzera Théodora piazza l’album al quarto posto mentre fra i singoli due sorprese. La prima è “Soleil bleu” della franco-brasiliana Louiza e dei Bleu Soleil, di cui avevamo parlato qui; l’altro è addirittura un brano di tre anni fa. Si tratta di “Feel good” della canadese Charlotte Cardin, rilanciato da TikTok e dalla cover che ne è stata fatta nel segutissimo talent Star Academy. I cui artisti sono tutti in classifica appena sotto il decimo posto, anche negli album.

TOP 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI DEL 2025

1.Ciel- Gims (159,1 milioni di streaming)🇫🇷🇨🇩

2.Ninao-Gims (133,7)🇫🇷🇨🇩

3.Parisienne- Gims, La Mano 1.9 (109) 🇫🇷🇨🇩

4.Feel Good- Charlotte Cardin (106) 🇨🇦

5.Soleil- Bleu Soleil & Luiza (105) 🇫🇷🇧🇷

6.Sois Pas Timide – Gims (103) 🇨🇩

7.Mood – Keblack (97) 🇫🇷

8.APT – Rosè & Bruno Mars (96,5) 🇰🇷🇦🇺🇺🇸

9.Cartier Santos – SDM (95,1) 🇫🇷

10.Kinky2Bondy- Hamza (95) 🇧🇪

TOP 10 ALBUM PIU’ VENDUTI DEL 2025

1. Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims (575.000 copie) 🇫🇷🇨🇩

2. D&P à vie- Jul (329.400)🇫🇷

3. Diamant noir- Werenoi (259.300)🇫🇷🇨🇲

4. Mega BBL- Thèodora (246.200) 🇨🇭🇨🇩

5. Pyramide- Werenoi (219.500)🇫🇷🇨🇲

6. Focus – Keblack (207.000)🇫🇷🇨🇩

7. Beyah- Damso (197.3000) 🇧🇪🇨🇩

8. Nés pour briller- L2B (193.700)🇫🇷

9. “BDLM, volume 1- Tiakola (182.600)🇫🇷🇨🇩

10. Tp sur TP – Jul (172.000)🇫🇷

