Top of the Charts: spiccano il volo A$AP Rocky e Djo da “Stranger things”
SINGOLI:Lule Mali-Olsi Bylyku ft Gjovalin Shani
ALBUM:B&E- Erion & Buta
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Wer liebe gewinnt- Daniela Alfinito
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:M.I.L.S IV- Ninho
SINGOLI:Lose my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:Prelazim na zene- Barbara Bobak
SINGOLI:End of Beginning- Djo
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone – David Guetta, Teddy Swims & Tones And I
ALBUM nazionali:Second to none – ET
ALBUM internazionali:Kylie Christmas (Fully Wrapped)- Kylie Minogue
SINGOLI:En drøm ot et menneske-Aphaca
ALBUM: AW- Annika
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: Aitous ei oo myynnissä-Gettomasa
ALBUM: Make Trap Great Again-Jore & Zpoppa
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le Nord se souvient (L’Odyssée) – Gims
SINGOLI: Tell Me That You Love Me-Lali Gordzamashvili
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM Eingenordet-Versengold
SINGOLI: End of beginning -Djo
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali: Lete, Lete- Trannos, SNIK, FY
SINGOLI internazionali End of beginning -Djo
ALBUM: Mou elepseis poly – Nikos Vertis
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: With heaven on top-Zach Brown
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Nú stendur mikið til-Sigurður Guðmundsson, Memfismafían
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni-Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Rolex veksekt- Edn Ben Zaken
SINGOLI:End of beginning – Djo
ALBUM: Fastlife 5: Audo Luxury- Guè& Cookin’ soul
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: End of Beginning- Djo
ALBUM: Rebel- EsDeeKid
SINGOLI:End of discussio. Energy Bank
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI nazionali Sbejha-The Travellers
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: Mokra Bluza – Teodora Šćepanović
SINGOLI: Baby, Du Er Rå!
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky -Ingebjørg Bratland featuring Hver Gang Vi Møtes and Hagle
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM: LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: THE SIN : VANISH-ENHYPEN
RADIO: Esibizionista- Annalisa
SINGOLI nazionali: Ti i ja – Senidah
SINGOLI internazionali: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM:Icarus – Đorđe
SINGOLI:End of beginning- Djo
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: 18 – Alo!Stari
SINGOLI internazionali: Opalite- Taylor Swift
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:Dardos- Romeo Santos & Prince Royce
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: End of beginning -Djo
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI: Top Tier- Spaccone
ALBUM: Hogyan tudnék élni nélküled? (Eredeti filmzene)- Colonna sonora originale