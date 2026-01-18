Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the Charts: spiccano il volo A$AP Rocky  e Djo da “Stranger things”

di · 18 Gennaio 2026

🇦🇱
SINGOLI:Lule Mali-Olsi Bylyku ft Gjovalin Shani
ALBUM:B&E- Erion & Buta

🇦🇲
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Wer liebe gewinnt- Daniela Alfinito

🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario

🇦🇿
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:M.I.L.S IV- Ninho

🇧🇾
SINGOLI:Lose my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇧🇦
SINGOLI:Prelazim na zene- Barbara Bobak

🇨🇿
SINGOLI:End of Beginning- Djo
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone – David Guetta, Teddy Swims & Tones And I
ALBUM nazionali:Second to none – ET
ALBUM internazionali:Kylie Christmas (Fully Wrapped)- Kylie Minogue

🇩🇰
SINGOLI:En drøm ot et menneske-Aphaca
ALBUM: AW- Annika

🇪🇪
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇫🇮
SINGOLI: Aitous ei oo myynnissä-Gettomasa
ALBUM: Make Trap Great Again-Jore & Zpoppa

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le Nord se souvient (L’Odyssée) – Gims

🇬🇪
SINGOLI: Tell Me That You Love Me-Lali Gordzamashvili

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM Eingenordet-Versengold

🇬🇧
SINGOLI: End of beginning -Djo
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Lete, Lete- Trannos, SNIK, FY
SINGOLI internazionali End of beginning -Djo
ALBUM: Mou elepseis poly – Nikos Vertis

🇮🇪
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: With heaven on top-Zach Brown

🇮🇸
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Nú stendur mikið til-Sigurður Guðmundsson, Memfismafían

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Meda Bedioni-Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Rolex veksekt- Edn Ben Zaken

🇮🇹
SINGOLI:End of beginning – Djo
ALBUM: Fastlife 5: Audo Luxury- Guè& Cookin’ soul

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇱🇻
SINGOLI: I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇱🇹
SINGOLI: End of Beginning- Djo
ALBUM:  Rebel- EsDeeKid

🇱🇺
SINGOLI:End of discussio. Energy Bank
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇲🇰
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇲🇹
SINGOLI nazionali Sbejha-The Travellers
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇲🇩
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇲🇪
SINGOLI: Mokra Bluza – Teodora Šćepanović

🇳🇴
SINGOLI: Baby, Du Er Rå!
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky -Ingebjørg Bratland featuring Hver Gang Vi Møtes and Hagle

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇵🇱
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM:  LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway

🇵🇹
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇷🇺
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: THE SIN : VANISH-ENHYPEN

🇸🇲
RADIO: Esibizionista- Annalisa

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Ti i ja – Senidah
SINGOLI internazionali: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM:Icarus – Đorđe

🇸🇰
SINGOLI:End of beginning- Djo
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: 18 – Alo!Stari
SINGOLI internazionali: Opalite- Taylor Swift
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇪🇸
SINGOLI:Dardos- Romeo Santos & Prince Royce
ALBUM: Lux-Rosalia

🇸🇪
SINGOLI: End of beginning -Djo
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇹🇷
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇺🇦

SINGOLI:  Enkarapista – Drevo
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇭🇺
SINGOLI: Top Tier- Spaccone
ALBUM: Hogyan tudnék élni nélküled? (Eredeti filmzene)- Colonna sonora originale

