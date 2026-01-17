Skye Newman incanta con “Hairdresser” e “Family matters”: è lei il BBC Sound of 2026

Skye Newman vince il BBC Sound of 2026. La cantautrice nata nel Sud di Londra è stata incoronata come artista “da seguire” in quest’anno dalla radio e tv britannica. Ad incoronarla in questo premio virtuale, come sempre un parterre di oltre 200 fra musicisti, dj, speaker musicali e radiofonici di tutto il Regno Unito chiamati ad identificare il nome su cui puntare per il nuovo anno, quello sul quale fare previsioni di successo, principalmente fra gli artisti britannici o anglofoni ma non soltanto.

Difficilmente i dj inglesi sbagliano: nel 2025 per dire, avevano scelto Chappel Roan, che poi si è rivelata come uno dei nomi di punta del mainstream proprio nell’anno da poco trascorso e in passato avevano indicato Sigrid, Celeste, FLO, Pink Pantheress, Sam Smith, Years & Years, Jessie J, Ellie Goulding, Corinne Bailey Rae, Mika, Keane, 50 Cent, Adele.

Calsse 2003, la cantautrice si è lasciata alle spalle il rapper Jim Legxacy e uno dei fenomeni del 2025 probabilmente destinato a sbocciare nel 2026, il sedicenne americano Sombr, già in testa a tutte le charts col singolo “Undressed”. Nella shortlist finale (Top 10) anche uno dei nomi di cui aveamo già parlato, Chloe Qisha, la cantautrice anglo malese la cui musica ha salvato dalla depressione Chris Martin dei Coldplay.

“Hairdresser” (disco d’argento, 200.000 copie) è il singolo che ha fatto conoscere Skye Newman al mondo, cui è seguito “Family matter” (disco d’oro e numero 5 nelle charts), traino dell’album d’esordio “SE9 Part 1”

Dopo essersi trasferita innumerevoli volte durante la sua vita, l’artista considera il sud-est di Londra la sua vera casa, avendo plasmato la sua arte attraverso le sue diverse culture, la resilienza della classe operaia e le lotte della vita reale a cui ha assistito in prima persona. Essendo cresciuta in famiglie a basso reddito, ed essendosi spostata spesso, Newman fa riferimento nella sua musica all’essere circondato da persone che venivano dal nulla, e canalizza queste esperienze nel suo sound e nei testi, offrendo una voce a quelle spesso trascurate nelle narrazioni mainstream.

