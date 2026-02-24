Scatta il Festival di Sanremo 2026: Euromusica è live dall’Ariston

Via stasera al Festival di Sanremo 2026, in diretta dal teatro Ariston. Come ormai da qualche anno, Euromusica è presente on site, con il nostro Beppe Dammacco che ha già iniziato a raccontarvi, con video ed articoli, tutti i retroscena della manifestazione. L’evento è come sempre in diretta su Rai 1 e Rai Play, oltrechè su Radio Due. Assegnerà il biglietto italiano per Eurovision 2026 anche se sarà forse meno automatico del previsto, con molti artisti che stanno esprimento dissenso per la partecipazione di Israele in concorso.

Numeri e curiosità del concorso

Sono diversi gli artisti in concorso per la prima volta, ben 11: Bambole di Pezza, Chiello, Eddie Brock, Luchè, Maria Antonietta& Colombre, Nayt, Sayf, Samurai Jay, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso. Di questi abbiamo già visto nelle precedenti serate cover Luchè (Geolier 2024), Chiello (Rose Villain 2025), Maria Antonietta (Levante 2020), Tommaso Paradiso (Gianni Morandi 2018).

Hanno già vinto Sanremo Arisa (2014 più nel 2009 come Nuove Proposte), Ermal Meta (2018 con Fabrizio Moro), Francesco Renga (2005) e Marco Masini (2004 oltre ad aver vinto le Nuove Proposte 1990), Leo Gassmann (Nuove Proposte 2020).Sono due gli artisti in gara fra i big che hanno già fatto Eurovision: Ermal Meta (nel 2018 insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente) e Raf (terzo nel 1987 insieme a Umberto Tozzi con “Gente di mare”), oltre a Marco Masini, che nel 1997 era tastierista dei Jalisse.

Record assoluti: le Bambole di Pezza sono il primo gruppo tutto femminile in gara nella categoria principale che oltre a cantare suona. Sanremo 2026 è anche il Festival dei figli d’art: LDA (di Gigi D’Alessio), Tredici Pietro (di Gianni Morandi) e Leo Gassmann (dell’attore Alessandro Gassmann)

Cantanti e canzoni in gara

Arisa – Magica favola (etichetta: Warner)

Bambole di pezza – Resta con me (Sony)

Chiello – Ti penso sempre (Sugar)

Dargen D’Amico – AI AI (Island/Universal)

Ditonellapiaga – Che fastidio! (BMG Italia)

Eddie Brock – Avvoltoi (Baraonda)

Elettra Lamborghini – Voilà (EMI/Universal)

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (BMG Italia)

Ermal Meta – Stella stellina (Universal)

Fedez & Marco Masini – Male necessario (Atlantic/Warner)

Francesco Renga – Il meglio di me (Atlantic/Warner)

Fulminacci – Stupida sfortuna (Warner)

J-Ax – Italia Starter Pack (Sony)

LDA & Aka7even – Poesie clandestine (Sony)

Leo Gassmann – Naturale (EMI/Universal)

Levante – Sei tu (Warner)

Luchè – Labirinto (Universal)

Malika Ayane – Animali notturni (Carosello)

Mara Sattei – Le cose che non sai di me (Sony)

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta (Universal)

Michele Bravi – Prima o poi (Believe Digital)

Nayt – Prima che (Universal)

Patty Pravo – Opera (NAR International)

Raf – Ora e per sempre (Universal)

Sal Da Vinci – Per sempre sì (Universal)

Samurai Jay – Ossessione (Universal)

Sayf – Tu mi piaci tanto (Universal)

Serena Brancale – Qui con me (Atlantic/Warner)

Tommaso Paradiso – I romantici (Universal)

Tredici Pietro – Uomo che cade (Sugar)

Co-conduttori di Sanremo 2026

Al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, alla seconda esperienza con un grande evento dopo Eurovision 2022 a Torino – anche se in conferenza stampa l’ha dimenticato – ci saranno differenti co-conduttori.

prima serata, martedì 24 febbraio: Can Yaman

seconda serata, mercoledì 25 febbraio: Pilar Fogliati , Achille Lauro e Lillo

, e terza serata, giovedì 26 febbraio: Irina Shayk e Ubaldo Pantani

e quarta serata, venerdì 27 febbraio: Bianca Balti

serata finale, sabato 28 febbraio: Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica

Superospiti di Sanremo 2026

prima serata, martedì 24 febbraio: Tiziano Ferro

seconda serata, mercoledì 25 febbraio: le campionesse olimpiche Arianna Fontana , Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i due atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra

, e e i due atleti paralimpici e terza serata, giovedì 26 febbraio: Eros Ramazzotti e Alicia Keys , Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

e , e quarta serata: nessun

serata finale, sabato 28 febbraio: Andrea Bocelli

Come si vota: il regolamento

Saranno anche quest’anno tre le diverse giurie in azione. Confermato il regolamento dello scorso anno che dunque toglie moltissimo potere alla sala stampa, decisiva per la vittoria nel 2024 con Angelina Mango preferita a Geolier.

1.serata: Tutti e 30 i partecipanti si esibiscono, vota solo la Sala Stampa e vengono annunciati i primi 5 in ordine sparso

2.serata: Si esibiscono per la seconda volta metà dei concorrenti, votati al 50% dalla Giuria delle Radio ed al 50% dal Televoto. Viene rivelata la top 5 della serata in ordine sparso

3. serata: Si esibiscono per la seconda volta i rimanenti 15 concorrenti, stesso sistema di voto della seconda serata e stessa modalità di rivelazione dei risultati.

4. serata (gara a parte, non conta per la classifica): Nella serata Cover si esibiranno nuovamente i 30 cantanti in gara con la propria cover ed eventuali ospiti. Voteranno gli spettatori da casa, la Stampa e la Giuria delle Radio, verrà rivelata la classifica dal decimo al primo posto.

5. serata: La serata finale si articolerà in due parti: nella prima parte si esibiranno per la terza volta i concorrenti con il brano in gara e saranno votati da Televoto, Sala Stampa e Giuria delle Radio. Verrà rivelata la classifica complessiva dal 30° al 6° posto, ed i cinque finalisti andranno alla superfinale. Qui verranno sottoposti alle stesse componenti di voto della prima parte ed il risultato farà media al 50% con le percentuali ottenute nel turno precedente. Il brano che avrà la media complessivamente più alta sarà quello vincitore di Sanremo 2026.

