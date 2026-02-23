Sanremo 2026: il commento alle prove del lunedì

Va in archivio la prima giornata di Sanremo 2026, il 76esimo Festival della Canzone Italiana, quella in cui la stampa accreditata ha potuto assistere alle prove.

In questo lunghissimo pomeriggio di prove – iniziate alle 14 (per essere precisi alle 14:20) e terminate alle 20 – i 30 artisti in gara hanno eseguito i brani in concorso per la prima volta davanti alla stampa. Tra tutte le performance ha spiccato Serena Brancale, con “Qui con me”, un brano personale, intimo ed eseguito in maniera molto intensa. Applausi a scena aperta e qualche lacrima versata tra il pubblico.

Molto bene anche Ermal Meta, con la sua “Stella stellina”, forse uno dei brani che rimangono più impressi dopo queste prove, e non perché ha provato due volte e ha chiuso lui, con la ripetizione, le prove odierne. Molto interessante anche la proposta di Ditonellapiaga, la sua “Che fastidio”, una delle poche a proporre uno staging particolare, con sei ballerini ad affiancarla.

Attenzione al potenziale outsider Sal Da Vinci, con la sua “Per sempre sì”. Non sappiamo se definirlo candidato alla vittoria o meno, fatto sta che la stampa ha reagito molto bene acclamando l’artista partenopeo a gran voce e applaudendo a scena aperta. Qualcuno sta anche già imparando la sua coreografia.

Chi però gioca da testa di serie sono indubbiamente Fedez e Masini, con “Male necessario”: Fedez fa Fedez, e quando fa il rapper lo fa straordinariamente. Marco Masini invece è una garanzia, e fa quello che gli è sempre riuscito, ovvero cantare molto bene e aggiungere colore e intensità al brano con la sua grinta e la voce graffiata che inserisce nell’inciso.

A questo punto non rimane che attendere domani per assistere alla prima serata del 76esimo Festival della Canzone Italiana, Sanremo 2026, e per ascoltare i brani in gara dei 30 big.

