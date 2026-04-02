“I can’t win”, la nuova esperienza musicale di Caro (già Emerald)

In questi giorni sta girando “I can’t win”, singolo di quella che un tempo era nota come Caro Emerald e che adesso si fa chiamare solo Caro. Sembrerebbe essere un nuovo rebranding dell’artista che già alcuni anni fa aveva cambiato genere, passando al pop sofisticato e scelto The Jordan come moniker.

I suoi account social e il canale YouTube sono stati rinominati come Caro e lei con questo nome ha annunciato lo scorso Febbraio l’uscita del nuovo album, il quarto della carriera della conturbante artista olandese dopo i due usciti col primo moniker e quello pubblicato nel 2022 come The Jordan. Qu abbiamo un singolo che ricalca un pò le sonorità di un pop complesso, più vicino alle radio rispetto a quello proposto come The Jordan ma ancora lontano da quello che le garantì notorietà internazionale, con l’album che è tuttora detentore del record di permanenza in classifica con 101 settimane delle quali 31 in vetta.

Il singolo, che è in rotazione anche in Italia, affronta una dolorosa verità sugli standard impossibili che le donne devono rispettare: la faticosa danza del farsi più piccole, più silenziose, meno minacciose per adattarsi alla zona di comfort degli altri. L’album, in uscita entro l’anno, propone un ritorno a sonorità anni 90, fuse con tutte le esperienze musicali che hanno segnalto la carriera dell’artista.

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