“Don’t leave (Kylie)”, in alta rotazione il remake di una hit di 21 anni fa (ed è di nuovo successo)

Sta tornando di moda dopo un periodo di buio seguito a qualche anno di fulgore, la dance pop rumena. E quindi è il tempo di presentarvi uno dei brani che stanno più girando nelle radio dell’Est Europa: si tratta di “Don’t leave (Kylie)”. I beat sono degli Akcent, padri nobili della dance rumena, le voci sono della vocalist e cantante olandese Sera de Bruin e di Misha Miller, un nome gigante della musica moldava.

In realtà non si tratta di una nuova produzione ma di un remake di “Kylie”, un successo degli Akcent del 2005 che però sta incredibilmente tornando un auge, come successo con “Lushe life” di Zara Larsson. A rendere di nuovo virale il progetto sia la popolarità degli artisti sia il fatto che Sera De Bruin ha un enorme seguto sui social, nato da una sua interpretazione di “Dance Monkey” di Tones & I che fu ripostata anche da Cristiano Ronaldo. Da lì sono nate alcune collaborazioni, fra cui quella con Justin Bieber. Così il brano ha rapidamente travalicato il Danubio per diventare una hit europea.

Prima in quasi tutta l’Europa dell’Est ma anche in Finlandia e in top 5 in diversi Paesi d’Europa, la canzone è arrivata in alta rotazione anche in Italia. Ma non solo: Il brano ha trovato immediatamente spazio nelle rotazioni internazionali, superando i 9,5 milioni di stream complessivi e generando oltre 286.000 Shazam in 28 Paesi. Con più di 241.000 passaggi radio su 1.250 stazioni in oltre 60 territori

Il remake nasce dal desiderio di riportare alla luce un classico senza limitarlo alla nostalgia. “Kylie” fu un successo che definì un’epoca, con risultati importanti in Olanda, Finlandia, Svezia, Danimarca e Francia, e contribuì a costruire la lunga storia di Akcent, un progetto che negli anni ha firmato hit da centinaia di milioni di stream e portato la dance rumena oltre i confini nazionali. Oggi quella storia si rinnova attraverso un linguaggio sonoro più attuale, che conserva l’emotività dell’originale ma la traduce in un’energia da club contemporanea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...