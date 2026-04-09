Alla scoperta di Sara Owen e il suo pop in lingua gallese

Continuiamo la nostra missione alla scoperta delle canzoni, degli artisti e dei concorsi nelle lingua più insolite. Come dice il nostro motto, noi siamo “Tutti i suoni d’Europa” e quindi eccovi un bell’esempio di pop in lingua gaelica. “Y Gân” (The Song)” è la canzone che ha vinto- eseguita da Sara Owen– il Can Y Gymru, il concorso nazionale della musica gallese, trasmesso ogni anno da S4C, l’emittente associata ad EBU. Il concorso seleziona la canzone per il Pan Celtic Song Contest, l’Eurovision dedicato alle canzoni in lingua gaelica e celtica.

Sara Owen non è una carneade. Ha infatti vinto la prima edizione di Y Llais che altro non è che la versione gallese di The Voice, sempre trasmessa dalla stessa emittente. Un programma che l’ha lanciata nel mainstream ma che è stata una grande fucina di talenti, perchè come ha spiegato il direttore dell’emittente, alcuni dei partecipanti hanno cantato in gallese per la prima volta proprio per l’occasione.

Cantautrice, Sara Owen vanta prima del concorso una serie di partecipazioni ad eventi locali ma adesso, con l’approdo in finale al talent e ora con la vittoria nel festival, approda direttamente nel mainstream. Precedentemente era uscito il singolo “Symud Ymlaen”, (Moving On) il primo ufficiale per l’artista dopo l’uscita dal concorso.

Cos’è il Pan Celtic Song Contest

Il Pan Celtic Song Contest si svolge ogni anno dal 1971 e fa parte del Festival Pan Celtic. L’obiettivo del concorso è quello di promuovere le moderne lingue e culture celtiche provenienti dalle sei nazioni celtiche di:

Bretagna

Cornovaglia

Irlanda

Isola di Man

Scozia

Galles

Il Galles è la nazione di maggior successo nella competizione avendo vinto l’evento per un totale di 16 volte. Al contrario, l’Isola di Man ha vinto l’evento solo una volta nel 2014.

Mi piace: Mi piace Caricamento...