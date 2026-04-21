“Pago io” (e non solo): Nathan Trent canta in italiano ed è in alta rotazione

Ritroviamo a distanza di qualche anno – e addirittura in rotazione nelle radio italiane- nientemeno che Nathan Trent. L’Europa ha conosciuto il cantautore austriaco con la partecipazione ad Eurovision 2017 con il brano “Running on air”. Qui lo troviamo cantare in italiano col singolo “Pago io”.

L’italiano è perfetto e questo non deve sorprendere perchè Nathanaele Koll, questo il suo vero nome, è per metà italiano: sua mamma è infatti una nobildonna triestina (Mizar della Torre di Valsassina). Figlio d’arte (suo padre è un celebre violinista), in questi anni ha continuato ad incidere iin tre lingue – l’inglese e lo spagnolo oltre l’italiano – proponendo un pop fresco e alternando produzioni originali a cover di grandi successi italiani. Due anni fa il precedente inedito in italiano “Posto al sole”

Nonostante questo, il suo primo album è uscito soltanto nel 2022. Con “pago io”, il primo capitolo di un percorso musicale tutto nuovo, Nathan porta in musica qualcosa di universale — con la leggerezza di chi ha il mondo come punto di riferimento e l’Italia nel cuore.

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