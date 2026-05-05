Da Eurofestival News Guida all’Eurovision 2026: disponibile il download gratuito in PDF
Da qualche giorno gli amici di Eurofestival News hanno reso disponibile il download gratuito della Guida all’Eurovision Song Contest 2026, pubblicata da Eurofestivalnews.com nella propria sezione dedicata alle guide. Il volume — che nella versione PDF raggiunge circa 50 pagine di contenuti e si espande a quasi 100 pagine nella versione eBook — è lo strumento di riferimento per chi vuole approfondire ogni aspetto dell’edizione che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026 alla Wiener Stadthalle, celebrando il settantesimo anniversario del concorso canoro più seguito al mondo.
Come scaricare la guida e dove trovarla
Per accedere alla guida è sufficiente raggiungere la sezione GUIDE Eurovision del sito e selezionare la versione 2026. Il download in formato PDF è completamente gratuito. Chi invece utilizza un eBook Reader troverà la stessa guida nei principali digital store, in distribuzione a partire da oggi.
Nella medesima sezione è consultabile l’intero archivio storico delle guide pubblicate da Eurofestivalnews, che copre senza interruzioni le edizioni dell’Eurovision Song Contest e dello Junior Eurovision dal 2012 a oggi: un patrimonio editoriale di oltre un decennio dedicato alla manifestazione.
Cosa contiene la guida all’Eurovision 2026
Il cuore del volume è costituito dalle schede individuali di tutti i partecipanti all’edizione 2026, con informazioni biografiche, discografiche e curiosità su ciascun artista in gara. Tra i profili inclusi figura naturalmente quello di Sal Da Vinci, il rappresentante italiano selezionato per questa edizione, e quello di Senhit feat. Boy George, la coppia che gareggerà sotto bandiera di San Marino — una delle accoppiature artistiche più attese del concorso.
Le schede seguono il formato consolidato delle edizioni precedenti, pensato per accompagnare il lettore lungo tutte e tre le serate: dalla prima semifinale del 12 maggio alla finale del 16 maggio, passando per la seconda semifinale del 14 maggio. I testi sono a cura di Emanuele Lombardini, direttore di Euromusica e co-fondatore di Eurofestival News, in collaborazione con la redazione del portale.
Per chi preferisce la comodità degli store digitali collegati al proprio eBook reader, è possibile scaricare gratuitamente la Guida all’Eurovision 2026 sulle principali piattaforme italiane e internazionali.
La Guida è attualmente disponibile su Rakuten Kobo (Italia + Globale), La Feltrinelli (Italia), libraccio.it (Italia), IBS (Italia), Apple Books (Italia + Globale), Bookshop (Globale), Tolino/Thalia (Germania), FNAC (Francia, Spagna, Portogallo) e in distribuzione nelle prossime ore sugli altri principali digital store italiani e internazionali.