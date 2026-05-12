Eurovision 2026: il commento a caldo alle Dress Rehearsals della prima semifinale

Live da Vienna • Entra nel vivo l’Eurovision 2026 con le Dress Rehearsals della prima semifinale. In queste prove, la prima riservata alla stampa e alle delegazioni in arena (di cui vi abbiamo scritto qui) e la seconda, trasmessa in diretta sui monitor in sala stampa e in streaming nel media centre online ma aperta al pubblico pagante in arena, abbiamo assistito integralmente a ciò che vedremo in diretta nella serata di martedì 12.

Non ci soffermiamo più di tanto sugli interval act, di cui preferiamo non spoilerare nulla, ma per quanto riguarda gli artisti in gara la menzione d’onore va alla Finlandia, rappresentata da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, e la Grecia con un esuberante Akylas che punta a essere il preferito dalla stampa e, forse, anche dal pubblico.

Per quanto riguarda i finalisti di diritto, molto bene Sal Da Vinci anche se vocalmente non era al top, la delegazione italiana ha anche risolto quel problema che nel pomeriggio aveva causato la caduta di Francesca Tocca, meno bene invece Sarah Engels che, se non fosse la rappresentante della Germania – che in quanto Big Four ha il posto garantito in finale –, staremmo raccontando una storia diversa.

Non rimane dunque che seguire il Family Show in programma nel pomeriggio di domani alle 15 e la diretta televisiva, visibile alle 21 su Rai 2 con commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, su Rai Radio 2 raccontata da Diletta Parlangeli e Matteo Osso o in alternativa su San Marino RTV con le voci di Anna Gaspari e Gigi Restivo o su RSI La1 con il commento di Ellis Cavallini e Gian-Andrea Costa, oltre che sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest.

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