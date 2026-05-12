Eurovision 2026, videointervista ad Alexandra Căpitănescu (Romania)

A Vienna, l’atmosfera dell’Eurovision 2026 si accende con il ritorno della Romania, rappresentata dal talento eclettico di Alexandra Căpitănescu. In gara con il brano “Choke me”, l’artista ha raccontato ai nostri microfoni l’emozione e l’orgoglio di calcare un palco così prestigioso dopo due anni di assenza del suo Paese, definendo la musica come un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera. Alexandra propone una sonorità rock intensa e innovativa, frutto di una carriera poliedrica passata dal country al pop, che lei stessa descrive come un “arcobaleno di emozioni” in costante evoluzione.

Durante l’intervista, non è mancato un apprezzamento per l’Italia: la cantante ha definito molto orecchiabile e positivo il brano di Sal Da Vinci. Consapevole del forte legame culturale tra Romania e Italia, Alexandra ha rivolto un caloroso appello alla folta diaspora e agli eurofan italiani, invitandoli a sostenerla con il voto durante la seconda semifinale. Con una presenza scenica vibrante, la Romania punta ora a riconquistare un posto nell’Olimpo della finale europea. L’intervista è realizzata in lingua inglese.

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