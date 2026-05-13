Eurovision 2026: la prima semifinale e i 10 finalisti. Il commento a caldo

Live da Vienna • Va in archivio la prima semifinale dell’Eurovision 2026. A passare il turno sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. La vera notizia è l’eliminazione del Portogallo, che interrompe così una striscia di 5 qualificazioni consecutive.

In questa prima semifinale non ci sono state molte sorprese, anzi, è filata liscia come l’olio se non fosse per l’accesa contestazione in arena durante la performance di Noam Bettan, il portacolori israeliano, che è stato fischiato pesantemente e durante la quale si è udito chiaramente un coro “Stop the Genocide”, a cui EBU e ORF hanno risposto con una nota congiunta in cui spiegano di aver rimosso dall’arena tre persone per comportamenti inadeguati e per aver disturbato le performance.

Le sorprese sono state però al momento dell’annuncio dei 10 finalisti: se da un lato non sono mancate le certezze, con la qualificazione di Finlandia, Svezia, Moldova e Israele, sorprende su tutti la Lituania che passa il turno in maniera inaspettata. Ci si aspetta invece, purtroppo, l’eliminazione di San Marino anche se a malincuore.

Archiviata la prima semifinale non resta dunque che attendere la seconda, in programma per giovedì 14 e visibile in diretta su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, su Rai Radio 2 con le voci di Diletta Parlangeli e Matteo Osso, su San Marino RTV raccontata da Anna Gaspari e Gigi Restivo e su RSI La1 con il commento di Ellis Cavallini e Gian-Andrea Costa.

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