Junior Eurovision 2026: saranno 16 le tv in gara. Ecco l’elenco completo

Saranno sedici le emittenti televisive al via dello Junior Eurovision Song Contest 2026, in programma sabato 24 ottobre al Malta Fair and Convention Centre di Ta’Qali. L’edizione arriva dopo che la Francia, detentrice del titolo conquistato nel 2025, ha comunicato la propria rinuncia a organizzare la nuova manifestazione, lasciando il testimone all’emittente pubblica maltese PBS, che ospiterà così la competizione per la terza volta dopo il 2014 e il 2016. Il motivo dello slittamento a ottobre, mese inedito per la rassegna, è legato alla concomitanza con l’Eurovision Song Contest Asia, previsto a novembre.

L’elenco delle televisioni partecipanti

La lista dei broadcaster confermati comprende Albania (RTSH), Armenia (AMPTV), Cipro (CyBC), Francia (France Télévisions), Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Italia (Rai), Macedonia del Nord (MKRTV), Malta (PBS), Montenegro (RTCG), Paesi Bassi (AVROTROS), Polonia (TVP), Portogallo (RTP), San Marino (SMRTV), Spagna (RTVE) e Ucraina (Suspilne). Rispetto all’ultima edizione si registra il ritiro, peraltro ampiamente annunciato, della Croazia e quello dell’Azerbaigian.

Tornata lo scorso anno dopo 11 edizioni di assenza, la Crozia non è andata oltre il quattordicesimo posto con Marino Vrgoč, giusto davanti agli azeri pure loro rientrati lo scorso anno con Yagmur e “Miau miau”. Momento difficile per gli azeri in chiave eurovisiva anche a livello senior: da qui forse la scelta di volersi concentrare su un miglioramento delle performance nella manfiestazione madre.

Diversi Paesi hanno già reso noti i propri rappresentanti. Per l’Albania è stata scelta Eslin Kurti, con il brano “Kërce me mua”, mentre per Cipro correrà Harry Georgiou. La Francia ha puntato su Alec Burette, la Georgia su Davit Lomidze e la Macedonia del Nord su Ana Stojanoska con “Idnata jas“. Il Portogallo ha annunciato Salvador Rio, mentre la Polonia ha selezionato Wiktor Sas.

La selezione italiana e quella di San Marino

Per quanto riguarda l’Italia, pur senza una comunicazione ufficiale, è ormai acquisito che il rappresentante uscirà da The Voice Kids, il talent show Rai che ha già selezionato il vincitore delle passate edizioni. Resta da capire se toccherà, come sembra dalle immagini spoilerate in rete al sardo Matteo Trullu, trionfatore dell’ultima stagione del programma.

Parallelamente, il capodelegazione di San Marino, Denny Montesi, sta lavorando in queste settimane alla scelta dell’artista che rappresenterà il Titano, raccogliendo l’eredità di Martina CRV, che ha riportato San Marino in top 10 battendo fra l’altro l’Italia, lo scorso anno appena dodicesima con Leonardo Giovannangeli

Resta inoltre da sciogliere il nodo relativo alla collocazione dello show sulla rete Rai: dopo anni di programmazione su Rai 2, i palinsesti presentati fanno ipotizzare un possibile ritorno sui canali dedicati ai ragazzi, complici gli ascolti finora non brillanti legati anche alla collocazione pomeridiana. Una collocazione che comunque cambierà quest’anno, dato che l’evento andrà in onda in prima serata, alle 21.

Il primato della Francia

La Francia arriva a questa edizione da campione in carica, avendo vinto lo Junior Eurovision 2025 con il brano “Ce monde”, interpretato da Lou Deleuze. Il successo ha permesso alla televisione transalpina di raggiungere quota quattro vittorie complessive, pareggiando il record detenuto dalla Georgia. A rendere la Francia la nazione di riferimento del concorso è però la continuità dei risultati: i quattro trionfi sono arrivati nelle ultime sei edizioni disputate, sulle nove complessive a cui il Paese ha preso parte, un percorso completato anche da un secondo, un terzo, un quarto, un quinto e un sesto posto nelle altre annate.