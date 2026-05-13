Eurovision 2026: la prima prova della seconda semifinale. Delta Goodrem punta in alto

Live da Vienna • È andata in scena la prima Dress Rehearsal della seconda semifinale dell’Eurovision 2026. In questa semifinale vedremo in scena i restanti 15 semifinalisti a cui si aggiungono gli ultimi 3 finalisti di diritto: Francia, Austria e Regno Unito. Di seguito il racconto dettagliato della prova.

Ad aprire le danze è DARA. Tutto si svolge all’interno di un prop che sembra una casa, lei con 4 ballerini e 5 sedie, che verso la metà del brano gira. Nel finale del brano la stanza sparisce. È la perfetta apertura della serata. Dopo di lei tocca a Jiva, che a livello di prop e di atmosfere ricorda JJ. Ha un paravento bianco dietro di lei e tanto fumo sul palco. Sui ledwall vengono mostrate tipo cinepresa e lettera scritta a manonella seconda strofa.

Atmosfere dark e giochi di luce per Alexandra Capitanescu. I musicisti sul palco sono su postazioni luminose. Lei per la prima parte del brano è sul catwalk e ha delle corde luminose tra le mani. Fino allo special c’è una figura vestita di bianco al centro del palco. Sul finale luci rosse e lingue di fuoco. Eva Marija invece inizia sul catwalk con il microfono su un’asta a forma di albero. È la stessa performance del Luxembourg Song Contest, con tanto di sviolinata finale, né più né meno.

Il pubblico in arena vedrà male l’inizio della performance di Daniel Zizka, che inizia al centro di un prop chiuso ai lati ma specchiato all’intero, per poi avanzare in mezzo ad altri specchi, sempre sul palco, che dopo il primo inciso si aprono. Lui poi torna a chiudersi in un prop circolare sempre con specchi all’interno che girerà attorno a lui per poi aprirsi sullo special. È tutto molto buio tranne che sul finale. Wannabe Gjon’s Tears, sia come atmosfere che come brano.

Monroe acclamatissima ancor prima di iniziare. Tanto fumo sul palco, lei vestita di bianco è al centro di una piattaforma bianca e alle sue spalle ci sono 5 ballerini. Sull’inciso anche l’artista scende e va in mezzo ai ballerini. Nella seconda strofa si sposta sul catwalk fino a raggiungere nell’ultimo inciso sale su un podio nero in fondo al catwalk. Mostruosa, ma ci si aspettava di più.

Simon inizia in una struttura che sembra voler raffigurare un ascensore. Sul ledwall tanti cassetti da ufficio. Cinque ballerini sul palco con lui, che indossa un giubbotto rivestito di post-it. Poi sul finale arrivano degli scatoloni che Simon e i ballerini sfondano correndoci incontro.

La performance di Veronica Fusaro inizia al buio, con solo il filo del microfono illuminato e una linea che si moltiplica sull’inciso. 5 ballerine sul palco. Nella seconda strofa entra la gabbia di corde rosse, a cui viene legata e che si trascina sul catwalk fino all’ultimo verso, dopo l’assolo per chitarra, cadendo a terra volontariamente.

Dopo di lei Antigoni è su una pedana rialzata con dei led al centro, dai cui lati spuntano le mani delle 4 ballerine che escono sull’inciso. Sul secondo inciso le ballerine portano su una sedia. Sul finale si incendia il catwalk e lingue di fuoco sul palco.

Dopo una lunghissima pausa per montare il palco, Cosmo e 4 ballerini sono sdraiati sul palco per poi alzarsi a metàprima strofa. Insieme a loro un chitarrista, sempre in piedi, che si unisce alla performance. Nella seconda I ballerini si arrampicano su due gabbie che scendono dall’alto per poi riscendere sul finale. L’ultimo inciso lo eseguono sul catwalk. Fuochi d’artificio, immancabile la coreografia di cui è disponibile il tutorial anche nel media centre online e sui monitor della sala stampa.

Atvara inizia in piedi, illuminata solo da occhi di bue, davanti a un prop inclinato su cui è proiettata la sua ombra. All’inizio della seconda strofa viene proiettata un’immagine sul ledwall, un bicchiere che va in frantumi e poi questi frantumi (o stelle). È tutto molto bello, ma semplice e statico.

Søren Torpegaard Lund è in piedi davanti a un glassbox luminoso al cui interno appaiono i ballerini. Sull’inciso sale sulla scala al lato del box e raggiunge il tetto, su cui si stende prima di entrare dall’alto nel corso dell’inciso. Sul finale escono tutti dal glassbox e sono fuochi d’artificio.

Per Delta Goodrem è necessario montare numerosi prop. L’attesa è lunga. Sul palco ci sono un pianoforte sul catwalk e sul main stage un’arpa, due elementi luminosi che formano una specie di arco e degli elementi sollevati appesi alle luci. Tanto fumo sul palco, Delta inizia al centro, poi – dopo il primo inciso percorre il catwalk fino al pianoforte. In questa prova il fumo attorno al pianoforte è troppo. Sullo special sale sul pianoforte e tutto intorno a lei sono lingue di fuoco. Al centro del pianoforte c’è una piattaforma che si solleva, e così si innalza anche Delta Goodrem. Ovazione della stampa, performance da vittoria.

Sul palco insieme a Leleka c’è un musicista. Nel primo inciso scendono dal cielo due drappi bianchi, che cadono a metà esibizione. Altri 4 drappi scendono verso il finale, uno dei quali rimane incastrato alle luci e non scende del tutto.

Pausa lunga per preparare la scena per Look mom no computer, che è seduto a una scrivania (ce ne sono 8) insieme a 4 ballerini con la maschera che raffigura un monitor. Tutte le scrivanie si ribaltano nel secondo inciso scoprendo l’enorme sintetizzatore che l’artista suona. Nel finale l’artista e i 4 ballerini vanno sulla catwalk in mezzo ai fuochi d’artificio.

Alis inizia in mezzo al fumo, mentre sul ledwall appare il volto della mamma. Nan in albanese vuol dire mamma. Nel bridge appare un coro sul ledwall. Nella seconda strofa sul pavimento appare un orologio e nel secondo inciso arriva una donna, forse la madre. In prospettiva Alis mette le ali, che in realtà appaiono solo sul ledwall.

Aidan è al centro di una piattaforma, situata al centro di un prop ottagonale con luci e led. Sui led dopo il primo inciso appare una sagoma femminile. Nel bridge Aidan esce e rientra nel prop, che si colora di rosso, al lato su una pedana circolare girevole mentre un soffiatore gli spara l’aria.

Jonas Lovv raggiunge il centro del palco, su cui c’è una pedana rossa sulla quale suona la sua band. Dopo l’inciso scende la flycam per un primo piano. Solo nello special Jonas raggiunge il catwalk e sono fuochi d’artificio.

Per assistere a tutto questo è necessario attendere domani sera, con la seconda semifinale che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, su Rai Radio 2 con le voci di Diletta Parlangeli e Matteo Osso, su San Marino RTV raccontata da Anna Gaspari e Gigi Restivo o su RSI La1 con il commento di Ellis Cavallini e Gian-Andrea Costa. Naturalmente lo streaming ufficiale sarà visibile sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest.

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