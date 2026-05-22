Alla scoperta di Gerd: “Louder and Louder” segna la nuova scena indie svedese

Il momento è buono per far conoscere un lato nuovo del pop svedese, quello della scena indie. Vi presentiamo dunque Gerd (stilizzata in maiuscolo), cantautrice appena uscita con “Louder and Louder”, un nuovo singolo che conferma e amplia la sua identità sonora Il brano arriva come anticipazione del suo secondo album “More water than anything”, atteso nel corso del 2026, e segna un’evoluzione verso sonorità più luminose, con sfumature primaverili e una produzione sognante che sa già di stagione calda.

Chi conosce Gerd sa che non si tratta di un’artista qualunque. Al secolo Elin Gerd Mona Lundgren, nata nel 1995 a Karlstad, in Svezia, e formatasi nel mondo dell’opera prima di abbracciare l’indie-pop, la cantautrice porta con sé una formazione classica che si sente in ogni nota. Non è un caso che i punti di riferimento più immediati siano Kate Bush e i Queen — artisti che hanno fatto della grandiosità emotiva un linguaggio universale — o che il confronto con Florence and the Machine si imponga quasi naturale all’ascolto di “Louder and Louder”.

Il singolo è costruito su un ritmo incalzante e voci sovrapposte che crescono fino a un ritornello avvolgente e liberatorio. Gerd stessa lo descrive come “un silenzioso disvelamento sotto la superficie, dove il bisogno di essere ascoltati si fa più forte dopo aver perso il contatto con se stessi” — una definizione che cattura perfettamente l’anima del pezzo: intimo e al tempo stesso monumentale, vulnerabile ma potente. Versi come “Mi conosco, perché non posso essere semplicemente ciò di cui ho bisogno / Così ora ballo per le strade” restituiscono un’energia intensa e immediatamente coinvolgente, difficile da scrollarsi di dosso dopo il primo ascolto.

Il percorso di Gerd è giovane, ma costellato di traguardi significativi. Il suo singolo di debutto “Lies For A Liar” è arrivato nel 2021, seguito dall’EP “In It To Lose” e poi dall’album di debutto “Meet Me In The Blue” nel 2024, che ha consolidato la sua presenza nel panorama internazionale. Le sue canzoni sono entrate nelle playlist di Apple Music in oltre 150 paesi, mentre la criticaha riservato parole entusiastiche al suo singolo “Truth To Be Told”. A coronare il tutto, il prestigioso premio AP3 Gold e, nel febbraio 2026, la nomina ad ambasciatrice EQUAL di Spotify. Interessante anche “Happier than me”

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