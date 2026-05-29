“Moonlight”, Leony e Marcus & Martinus uniscono le forze per un banger pop

Diamo il benvenuto ad una collaborazione interessante. Lei è Leony Burger, giovane nome emergente del pop tedesco (ne abbiamo parlato qui), esplosa a suon di cover ma ormai in testa alle charts con diversi brani, su tutti “Remedy“, disco di platino ed estratto dal primo dei suoi due album. Loro sono i gemelli norvegesi Marcus & Martinus Gunnarsen, ex bambini prodigio nel loro Paese ma esplosi a livello internazionale nel 2024 con la vittoria al Melodifestivalen che ha permesso loro di rappresentare la vicina Svezia nell‘Eurovision 2024 a Malmö con il dimenticabile brano “Unforgettable”.

A sorpresa – o forse non così tanto – la collaborazione fra due artisti legati alla EDM dà origine invece ad un brano molto pop come “Moonlight“, arrivato in queste ore in alta rotazione nelle radio del Nord Europa. Marcus & Martinus hanno appena concluso alcuni concerti sold out fra Oslo e Stoccolma, giusto in tempo per lanciarsi sul singolo destinato a scaldare le tiepidi estati scandinave.

Per Leony, che viene da tre anni intensi, nei quali è passata da zero a cento in accelerazione, è invece l’occasione per consolidare questa fase. Lo fa con un brano che cattura la magia dei momenti fugaci e delle emozioni che accompagnano gli incontri notturni, dal ritornello trascinante, nel quale si percepisce molto bene l’intesa con il duo scandinavo, per una collaborazione che dunque appare naturale e non forzata.

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