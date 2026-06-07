Top of the charts: comandano Alex Warren, Drake e ancora Dara

SINGOLI:44 Blinda- Cllevio Masoni

ALBUM: Bad diva-Melinda Ademi



SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT

ALBUM:Iceman-Drake



SINGOLI:Bangaranga- Dara

ALBUM:Stammtischparolen-Trema & Tream Boii



SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT

ALBUM: Kayp persona- Blok3



SINGOLI Fiandre: Fever dreams-Alex Warren

SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice

RADIO Germanofona: My lucky day-Milow

ALBUM Fiandre:Negen levens- Camille

ALBUM Vallonia:Thriller- Micheal Jackson



SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport

ALBUM: Arirang.-BTS



SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara

SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless

ALBUM: Unleashed-MBT



SINGOLI:Bass & Rave- Jala Brat



SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna

ALBUM: Karakoram DLC-PTK



SINGOLI:Jalla-Antigoni

ALBUM: Iceman-Drake



SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović

SINGOLI internazionali: Fever dreams-Alex Warren

ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric

ALBUM internazionali:Musick-Laibach



SINGOLIDrunker- Kesi ft Annika

ALBUM:Men så kom i morgen- Kesi



SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44

ALBUM: Iceman-Drake



SINGOLI: Pidä kii-Mirella, Lauri Haav

ALBUM: Mansion Music-Isaac Elliot



SINGOLI: Sexy Nana- Aya Nakamura & La reflevze

ALBUM Oubliez moi- JUL



SINGOLI: Party Graciella- Fella Graciella



SINGOLI: Heute nacht- Helene Fischer

ALBUM: Trink aus, wir müssen gehen!- Die Toten Hosen



SINGOLI:Hate taht I made you love me- Ariana Grande

ALBUM:The boys of dungeon lane- Paul Mc Cartney



SINGOLI nazionali:Bogota-Ivan Gresko

SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara

ALBUM: Rust in peace- Megadeth



SINGOLI:The sun will never settle-Kingfishr

ALBUM:The essential-Micheal Jackson



SINGOLI: I Don’t Give A ***- Mr Ray

ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Ani mishkaret -Eden Ben Zaken & Noa Kirel

SINGOLI Internazionali: Raquel-Bau

ALBUM: Hashem Yazor-Odeya



SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay

ALBUM: Ryan Ted – Tedua



SINGOLI:Jai Gana- Ali Otenov

ALBUM: Zeiin- Sadraddin



SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo

ALBUM:Iceman-Drake



SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT

ALBUM: Plastika-Free Finga



SINGOLI:Talk to me about-Mr. Ray

ALBUM: Trink aus, wir müssen gehen!“ + Bonusalbum “Alles muss raus!“- Die Toten Hosen



SINGOLI:Repeat it- Martin Garrix & Ed Sheeran

ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Neading home- Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Man I need-Olivia Rodrigo

ALBUM: Iceman-Drake



SINGOLI:Sade- Indiya & Xcho & Mot

ALBUM:Iceman-Drake



SINGOLI:Niđe Nema Crne Gore- Goran Vukosic



SINGOLI: Sos-Makosir, Ari Bajgora

ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten



SINGOLI: Populair- Idaly feat. Ronnie Flex & Frenna

ALBUM:The boys of dungeon lane- Paul Mc Cartney



SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless

ALBUM: Multiverse-Ekipa



SINGOLI:Baile inolvidable-Bad Bunny

ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla

SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice

ALBUM:IDK-Idcash



SINGOLI New religion – Bene Rexha & Faithless

ALBUM: Arirang-BTS



RADIO:Buona domenica-Sayf



SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat

SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars

ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Beauty and a Beat -Justin Bieber feat. Nicki Minaj

ALBUM:Neviem-Separ



SINGOLI nazionali: Enigma – Anja Rupel

SINGOLI internazionali:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean

ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea

ALBUM: El baifo-Quevedo



SINGOLI:När vi gräver guld i USA-Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark

ALBUM: Framtiden som aldrig blev av-Joakim Berg



SINGOLI: Billie Jean- Micheal Jackson

ALBUM:Iceman-Drake



SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan

SINGOLI internazionali: Bangaranga-Dara

ALBUM: Kayp persona- Blok3

SINGOLI: Fanat-Alena Omargalieva

ALBUM: Iceman-Drake



SINGOLI: I just might-Bruno Mars

ALBUM:Vinner-Vini