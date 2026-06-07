Top of the charts: comandano Alex Warren, Drake e ancora Dara
SINGOLI:44 Blinda- Cllevio Masoni
ALBUM: Bad diva-Melinda Ademi
SINGOLI: Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:Bangaranga- Dara
ALBUM:Stammtischparolen-Trema & Tream Boii
SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM: Kayp persona- Blok3
SINGOLI Fiandre: Fever dreams-Alex Warren
SINGOLI Vallonia: What You Want- Angèle ft Justice
RADIO Germanofona: My lucky day-Milow
ALBUM Fiandre:Negen levens- Camille
ALBUM Vallonia:Thriller- Micheal Jackson
SINGOLI:Only you-Shouse & Cub Sport
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Bangaranga-Dara
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Unleashed-MBT
SINGOLI:Bass & Rave- Jala Brat
SINGOLI Perpetuum mobile-Ewa Farna
ALBUM: Karakoram DLC-PTK
SINGOLI:Jalla-Antigoni
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Fever dreams-Alex Warren
ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric
ALBUM internazionali:Musick-Laibach
SINGOLIDrunker- Kesi ft Annika
ALBUM:Men så kom i morgen- Kesi
SINGOLI:kesselaid-NUBLU & Tief City 44
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: Pidä kii-Mirella, Lauri Haav
ALBUM: Mansion Music-Isaac Elliot
SINGOLI: Sexy Nana- Aya Nakamura & La reflevze
ALBUM Oubliez moi- JUL
SINGOLI: Party Graciella- Fella Graciella
SINGOLI: Heute nacht- Helene Fischer
ALBUM: Trink aus, wir müssen gehen!- Die Toten Hosen
SINGOLI:Hate taht I made you love me- Ariana Grande
ALBUM:The boys of dungeon lane- Paul Mc Cartney
SINGOLI nazionali:Bogota-Ivan Gresko
SINGOLI internazionali Bangaranga-Dara
ALBUM: Rust in peace- Megadeth
SINGOLI:The sun will never settle-Kingfishr
ALBUM:The essential-Micheal Jackson
SINGOLI: I Don’t Give A ***- Mr Ray
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Ani mishkaret -Eden Ben Zaken & Noa Kirel
SINGOLI Internazionali: Raquel-Bau
ALBUM: Hashem Yazor-Odeya
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Ryan Ted – Tedua
SINGOLI:Jai Gana- Ali Otenov
ALBUM: Zeiin- Sadraddin
SINGOLI: Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:Sade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM: Plastika-Free Finga
SINGOLI:Talk to me about-Mr. Ray
ALBUM: Trink aus, wir müssen gehen!“ + Bonusalbum “Alles muss raus!“- Die Toten Hosen
SINGOLI:Repeat it- Martin Garrix & Ed Sheeran
ALBUM:Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Neading home- Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Man I need-Olivia Rodrigo
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI:Sade- Indiya & Xcho & Mot
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI:Niđe Nema Crne Gore- Goran Vukosic
SINGOLI: Sos-Makosir, Ari Bajgora
ALBUM: Hejmakjaer- Tobias Sten
SINGOLI: Populair- Idaly feat. Ronnie Flex & Frenna
ALBUM:The boys of dungeon lane- Paul Mc Cartney
SINGOLI:New religion -Bebe Rexha, Faithless
ALBUM: Multiverse-Ekipa
SINGOLI:Baile inolvidable-Bad Bunny
ALBUM:Debì tirar mas fotos- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Deuchess – Berechet & Vanilla
SINGOLI internazionali:Let me be- The Second Voice
ALBUM:IDK-Idcash
SINGOLI New religion – Bene Rexha & Faithless
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Buona domenica-Sayf
SINGOLI nazionali: Bass & Rave-Jala Brat
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Beauty and a Beat -Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Enigma – Anja Rupel
SINGOLI internazionali:Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Godzilla- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Al Golpito- Quevedo & Nuve Linea
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:När vi gräver guld i USA-Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark
ALBUM: Framtiden som aldrig blev av-Joakim Berg
SINGOLI: Billie Jean- Micheal Jackson
ALBUM:Iceman-Drake
SINGOLI Nazionali: Hileli-Manifest & Ajda Pekkan
SINGOLI internazionali: Bangaranga-Dara
ALBUM: Kayp persona- Blok3
SINGOLI: Fanat-Alena Omargalieva
ALBUM: Iceman-Drake
SINGOLI: I just might-Bruno Mars
ALBUM:Vinner-Vini