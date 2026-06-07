Junior Eurovision 2026: a Malta sarà in gara anche l’Italia. La situazione

L’Italia sarà in gara allo Junior Eurovision 2026, in programma sabato 24 ottobre a Malt, precisamente al Malta Fair and Convention Center di Ta’ Qali, il località Attard. L’annuncio è arrivato alla presentazione dei palinsesti di Rai Kids.

Non c’è invece ancora l’annuncio ufficiale dell’artista ma un post pubblicato dal profilo Instagram del vincitore di The Voice Kids lascia pensare che possa toccare proprio a lui. Nel post Matteo fa intendere di aver firmato con Universal Music, etichetta che è storicamente legata alla partecipazione italiana allo Junior Eurovision Song Contest e che come annunciato da Rai Kids, continuerà a curare la produzione del brano in gara anche nella prossima edizione del concorso.Per l’Italia sarà la dodicesima partecipazione dal suo debutto nel 2014: da allora sempre presente, tranne nell’edizione solo online del 2020.

Come è noto allo Junior Eurovision non è obbligatorio ospitare per il Paese che vince e in questo caso la Francia campione in carica ha declinato l’invito: sembrava che l’evento dovesse svolgersi in Macedonia del Nord, come annunciato dal dg di San Marinno RTV ed invece tocca a Malta, che torna quindi ad ospitare la rassegna per la terza volta dopo il 2014- quando vinse l’Italia al debutto – e il 2016.

Sono ancora relativamente pochi ovvero 10 i Paesi in concorso, ma è verosimile che questa estate vedremo aumentare il numero. Devono ancora confermare la presenza San Marino – di cui però possiamo dare per sicura la partecipazione, visto che si era anche ad ospitare – Spagna (che ha annunciato un format simile al Benidorm Fest per i bambini) e Croazia. C’è poi pendente la richiesta del Kosovo che ha presentato domanda di ammissione come membro ausiliare della EBU per partecipare sia ad Eurovision che allo Junior: se ne parlerà a fine mese a Praga all’assemblea EBU che dovrebbe modificare le membership, togliendo quella di “associato” e creando invece “non european” e “auxiliary”.

La situazione al momento

🇦🇱Albania- Ersin Kurti – Kerce me mua

🇨🇵 Francia

🇬🇪 Georgia-Davit Lomidze

🇮🇪 Irlanda

🇮🇹 Italia

🇲🇰 Macedonia del Nord

🇲🇹 Malta

🇳🇱 Paesi Bassi

🇵🇱 Polonia

🇵🇹 Portogallo- Salvador Rio

Junior Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda come sempre su Rai 2, con il commento di Mario Acampa, ormai tradizionale voce eurovisiva italiana

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