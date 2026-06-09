“Feel the heat”: un banger per il debutto in inglese di Dorofeeva

Uno dei banger più clamorosi dell’estate arriva dall’Ucraina. “Feel the heat” è il nuovo singolo di Dorofeeva. Il nome dirà poco ad alcuni ma in realtà si tratta di uno dei nomi di maggior successo nel pop ucraino degli ultimi 15 anni e che con questo singolo inizia una carriera internazionale, visto che segna il suo debutto in inglese.

Classe 1990, nata in Crimea, dal 2022 Nadjia Dorofjejeva è stata inclusa nella lista nera delle star ucraine a cui è vietato l’ingresso nella Federazione Russa per mezzo secolo a causa del dissenso dimostrato verso la guerra di invasione iniziata da Putin e ovviamente per la sua posizione anche sulla Crimea, che i russi considerano loro parte.

In patria, dicevamo, è una vera e propria regina visto che conta diversi singoli ed album al primo posto sia da solista sia con la band Vremya I Steklo, di cui è stata la voce fino al 2020. ora il brano arriva in rotazione nelle radio europee e promette di farla conoscere anche nei paesi occidentali.

Il singolo “Feel the heat” combina il pop e le sonorità elettroniche il tutto ispirato dalla tradizione culturale ucraina. La melodia e il video ricordano infatti l’hopak., una danza tipica ucraina basata su piegamenti, salti e rapidi cambi di movimento- Ulteriore simbologia ucraina è il Lizhnik, indumento indossato dall’uomo bionico che si vede nel video, realizzato in lana e tipico dei Carpazi. Un abbinamento che ovviamente, vista l’assenza di arti, richiama ai tanti ucraini morti in guerra.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…