Musicultura 2026: gli 8 vincitori. Diretta su RaiNews.it e seconda serata a luglio su Rai 1

Entra nel vivo l’edizione 2026 di Musicultura, con la conferenza stampa Rai andata in scena questa mattina che ha presentato le due serate finali, in programma il 19 e il 20 giugno allo Sferisterio di Macerata e visibili in diretta streaming su RaiNews.it, oltre alla solita sintesi in programma in seconda serata su Rai 1 il 13 luglio.

La conduzione, per il secondo anno di fila, è affidata a Carolina Di Domenico – alla sua quarta edizione al timone del Festival della Canzone Popolare e d’Autore – insieme a Fabrizio Biggio. La regia televisiva sarà ancora una volta a cura del confermatissimo Duccio Forzano.

Nel corso delle due serate, in scena all’arena maceratese inaugurata nel 1829, avremo modo di ascoltare gli 8 vincitori della 37esima edizione di Musicultura, che accoglie quest’anno – come già accaduto anche nelle precedenti edizioni – qualche nome già noto al pubblico e che già occupa le radio italiane ed estere di lingua italiana:

Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare

(Treviso) – Se non dovessi più tornare Rosita Brucoli (Milano) – Agente!

(Milano) – Agente! MEZZANERA (Bologna) – Piume

(Bologna) – Piume DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra

(Lecce) – Fimmine de guerra Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta

(Siracusa) – Chiddu ca ma resta Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi

(Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi Giovanni Toscano (Pisa) – Emma

(Pisa) – Emma Isabella Privitera (Bologna) – Eya

Anche quest’anno il Festival della Canzone Popolare e d’Autore dunque dà spazio non soltanto alla lingua italiana ma anche ai dialetti, che troviamo nei brani del siracusano Claudio Covato e della salentina DDUMA. Tra i nomi già noti al pubblico è bene segnalare Giovanni Toscano, attore e cantautore pisano già nel roster de LaTarma – la sua musica è distribuita da LaTarma Records – e la milanese di origini pugliesi Rosita Brucoli, spesso ascoltata su Rai Radio 2 e in Svizzera su RSI Rete Tre.

L’appuntamento dunque è per le serate del 19 e 20 giugno, con le serate finali di Musicultura 2026 in diretta dallo Sferisterio di Macerata – visibili in streaming su RaiNews.it – e per il 13 luglio con la trasmissione televisiva in onda su Rai 1 in seconda serata e su Rai Italia.

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