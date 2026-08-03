Lucenzo torna e omaggia l’Italia con “Limoncello”

L’Italia se lo ricorda (forse) solo per la colonna sonora di Fast & Furious 5, la mitica “Danza Kuduro” che incise in due versioni, la prima con Big Ali (Vem dança kuduro) e la seconda appunto col portoricano Don Omar per il celebre film.

Lucenzo però ha continuato a fare musica e a oltre 15 anni da quella hit internazionale eccolo tornare con un brano che strizza l’occhio all’Italia nel titolo, visto che si chiama “Limoncello”, come il celebre liquore della costa amalfitana a base di limone.

Nato a Bordeaux da genitori portoghesi, radici angolane nel sangue, mancava dal mainstream da un po’ di tempo e adesso ci torna con questo brano che mescola pop e reggaeton (facciamo un’eccezione, per una volta…perchè noi siamo come sempre “tutti i suoni d’Europa”, anche quelli che ci piacciono meno..) e che paragona nel testo il sapore dolce del liquore a quello del bacio.

Coco Limoncello, spara sulla mia pelle Alla ricerca della tua bocca, il tuo sapore di miele Sotto la luna piena voglio avvolgermi

Persi negli occhi fino all’alba (…) Mi domini quando cala la notte Con un bacio se ne va lo stress

Il brano è già in alta rotazione in Francia, ma sta arrivando a grandi passi nelle radio portoghesi, spagnole e italiane. E del resto non si nasconde: La scelta del nome “Limoncello” evoca subito l’Italia, le terrazze soleggiate e le serate estive nelle nostre spiagge, il brano giusto per scaricare lo stress e ballare a piedi nudi sulla sabbia. Anche Lucenzo, evidentemente, come molti, deve essere rimasto innamorato del nostro paese e del suo immaginario romantico, molto stereotipato all’estero.