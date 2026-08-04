Anche Vicco strizza l’occhio all’Italia: “Tiramisù” e la dolcezza ritrovata

L’Italia piace proprio a tanti, in fondo. Come altrimenti commentare il proliferare di canzoni che in questi anni coinvolgono il nostro Paese e ancora di più le nostre specialità? Solo ieri abbiamo parlato di Lucenzo e “Limoncello”. Oggi eccoci a parlare di Vicco e “Tiramisù“. La cantante spagnola, rilanciata dalla partecipazione al Benidorm Fest esce con un ultrapop estivo, di quelli da cantare a squarciagola.

E anche stavota, il ritornello elogia il gusto italiano. Solo che stavolta, la dolcezza è per essere riusciti a mettersi alle spalle finalmente l’amore per la persona con la quale ci si è lasciati, con il quale la storia è finita. Vicco ha dato al suo pubblico una canzone per godere di dimenticare le relazioni del passato; un inno taumaturgico per guarire eventuali ferite che hanno lasciato le persone che hanno attraversato la vita di ciascuno

Perché, amore mio

Il sole sorge quando non ci sei

Il tuo nome non è più un tabù per me

Doloroso come quel tatuaggio

Delizioso come il tiramisù

Quando non ci sei

Il tuo nome non è più un tabù per me

Delizioso come il tiramisù

“Nochentera” le ha regalato il primo disco di platino dopo tanti anni di carriera, ora con questo brano Vicco si consolida nel mainstream spagnolo

Un testo leggero ma non troppo, una melodia estiva: con “Tiramisù“, che esce soltanto in singolo, Vicco punta a consolidarsi e rinforzare il legame con il pubblico, anche grazie a una presenza costante sui social network e a un’immagine fresca e spontanea che ha contribuito a creare una comunità sempre più ampia di followers

Era un anno che l’artista catalana non pubblicava nuove canzoni, ma ovviamente il brano è andato immediatamente in alta rotazione anche su Los 40, il potentissimo network di lingua spagnola, vero e proprio termometro della musica giovane della penisola iberica. La cantante stessa ha definito “Tiramisú” come una delle canzoni più speciali della sua carriera recente e quest’estate la presenterà nelle tappe del Los40 Summer Live