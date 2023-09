Agnetha Fältskog degli ABBA torna e rilancia un album di 10 anni fa

Sta girando in questi giorni “Where do we go from here”, il nuovo singolo di Agnetha Fältskog, meglio nota come la bionda degli ABBA. Sull’onda del successo ottenuto nel 2011 con la reunion della band, l’album “Voyage” e il concerto virtuale, che ha fruttato loro 2,5 milioni e mezzo di copie e un nuovo Grammy, ha deciso di rilanciare anche la sua carriera solista, che non è certo ai primi passi visto che conta ben 12 album fra svedese ed inglese.

La particolarità è che questo singolo non è il preludio al nuovo album, bensì accompagna la rieditazione di “A”, il suo album del 2013, l’ultimo della sua carriera sin qui, per l’occasione rinominato “A+”. Un brano, quello in rotazione, dal sapore molto anni 80, che porta la firma di Jorgen Elofsson, autore per tanti (anche Il Volo, per cui ha musicato “Splendida”) e anche di diverse entries eurovisive.

A questo proposito, l’anno prossimo ricorreranno i 50 anni dalla vittoria degli ABBA con “Waterloo”: c’è già chi dice che vista la sede svedese, l’Eurovision li celebrerà a dovere…

