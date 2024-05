Eurovision 2024: i qualificati della prima semifinale. Il resoconto

Va in archivio la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in scena alla Malmö Arena dell’omonima città svedese. Nessuna sorpresa tra i finalisti, come prevedibile il televoto ha premiato lo spettacolo di Windows95man, Baby Lasagna e Bambie Thug dando però spazio nella finale di sabato 11 anche a brani più “tranquilli” ed emozionanti come nel caso di Iolanda, Alyona Alyona & Jerry Heil, Teya Dora e Raiven.

Passa anche il Lussemburgo, più che per il brano (che comunque è molto radiofonico e ha anche la firma del producer italiano Dardust) per il ritorno in gara dopo ben 31 anni, con un effetto “abbraccio” per un ritorno arrivato in maniera inattesa nel bel mezzo dell’Eurovision 2023 (ricorderete l’annuncio dato in diretta da Graham Norton durante la finale), anche se sicuramente la performance molto buona di Tali ha contribuito sensibilmente.

Per quanto riguarda invece i paesi che non ce l’hanno fatta c’è la “sorpresina” di Luna, per la Polonia, che probabilmente ha pagato una regia traballante per buona parte della performance e una linea vocale non proprio pulita (Luna era evidentemente giù di voce, complice forse il freddo di questi giorni).

Qualificate e sorteggio running order

Serbia : Teya Dora – Ramonda | Producer’s Choice

: Teya Dora – Ramonda | Producer’s Choice Portogallo : Iolanda – Grito | Producer’s Choice

: Iolanda – Grito | Producer’s Choice Slovenia : Raiven – Veronika | Seconda metà

: Raiven – Veronika | Seconda metà Ucraina : Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria | Producer’s Choice

: Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria | Producer’s Choice Lituania : Silvester Belt – Luktelk | Prima metà

: Silvester Belt – Luktelk | Prima metà Finlandia : Windows95man – No Rules! | Seconda metà

: Windows95man – No Rules! | Seconda metà Cipro : Silia Kapsis – Liar | Seconda metà

: Silia Kapsis – Liar | Seconda metà Croazia : Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim | Producer’s Choice

: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim | Producer’s Choice Irlanda : Bambie Thug – Doomsday Blue | Prima metà

: Bambie Thug – Doomsday Blue | Prima metà Lussemburgo: Tali – Fighter | Prima metà

Eliminate

Polonia : Luna – The Tower

: Luna – The Tower Islanda : Hera Björk – Scared of Heights

: Hera Björk – Scared of Heights Moldavia : Natalia Barbu – In The Middle

: Natalia Barbu – In The Middle Azerbaijan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar

