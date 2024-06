Airplay e downloads: Sabrina Carpenter e il suo “Espresso” si fanno largo

Insieme ad Artemas, l’altra grande protagonista della settimana è Sabrina Carpenter

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Espresso-Sabrina Carpenter 🇺🇸

2. like the way you kiss me- Artemas 🇬🇧 🇨🇾

3.Austin- Dasha 🇺🇸

4.Beautiful things – Benson Boone 🇺🇸

5.Illusion- Dua Lipa 🇬🇧

6.Training season- Dua Lipa 🇬🇧

7.Too sweet- Hozier 🇮🇪

8.Lose control- Teddy Swims 🇺🇸

9.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

10.Never be lonely- Jax Jones, Cascada & Zoe Wees 🇬🇧 🇩🇪

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.I like the way you kiss me- Artemas 🇬🇧 🇨🇾

2.Illusion- Dua Lipa 🇬🇧

3.Training season- Dua Lipa 🇬🇧

4.Too sweet- Hozier 🇮🇪

5.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

6.Simple Life-Leony 🇩🇪

7.Forget about us – Perrie 🇬🇧

8.Alibi-Ella Henderson & Rudimental 🇬🇧

9.Houdini- Dua Lipa 🇬🇧

10.Hotstepper-Trinix 🇫🇷

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.I like the way you kiss me- Artemas 🇬🇧 🇨🇾

2.Beautiful things – Benson Boone 🇺🇸

3.Espresso-Sabrina Carpenter 🇺🇸

4.Gata only – Floyymenor & Chris MJ 🇨🇱

5.Houdini- Eminem 🇺🇸

6.Lunch- Billie Eilish 🇺🇸

7.Too sweet- Hozier 🇮🇪

8.Lose control- Teddy Swims 🇺🇸

9.Stumblin’in- Cyril 🇺🇸

10. I don’t wanna wait – David Guetta & One Republic 🇫🇷

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.I like the way you kiss me- Artemas 🇬🇧 🇨🇾

2.Too sweet- Hozier 🇮🇪

3.I don’t wanna wait – David Guetta & One Republic 🇫🇷

4.Pedro- Raffaella Carrà, Jaxomy & Agatino Pedro 🇮🇹 🇩🇪

5.Starggazing -Myles Smith 🇬🇧

6.Wunder – Aylive & Apache 207 🇩🇪

7.Mittelmeer- Pashanim 🇩🇪

8.Whatever- Kygo & Ava Max 🇳🇴 🇺🇸

9.Training season – Dua Lipa 🇬🇧

10.L’amour toujorus -Gigi D’Agostino 🇮🇹

Mi piace: Mi piace Caricamento...