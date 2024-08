“La culpa” e altre canzoni: il ritorno di Edurne (moglie del portiere della Fiorentina)

Edurne è tornata sulla cresta dell’onda.In Italia ancora di più visto che il marito David De Gea è appena arrivato a difendere i pali della Fiorentina e allora chissà che questa bellezza spettacolare non si materializzi anche sugli spalti del Franchi.

A noi appassionati di musica però Edurne interessa soprattutto come artista e non possiamo non salutare con piacere il ritorno al pop più genuino, col brano “La Culpa”, recentemente uscito. L’ex modella spagnola, lanciata ormai 20 anni fa da Operacion Triunfo, aveva rappresentato la Spagna all’Eurovision 2015 con il brano “Amanecer“, non riuscito tentativo di rilancio di una carriera che ormai da un po’ di tempo la vede più personaggio televisivo che nel mainstream musicale.

Giudice in diversi talent, recentemente anche attrice in una soap opera, Edurne ha comunque sempre continuato ad incidere. Sono usciti da poco anche i singoli “Mirame” (dal sapore dance) e “Va port ti” e “Nada“, dalle tinte anni 90.

