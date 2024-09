“Piece of gold” accompagna l’album d’esordio degli Scars on Louise

Degli Scars on Louise abbiamo parlato tempo fa. Sono una band di Liegi con una voce solista lussemburghese che si sta facendo largo in tutto il Nord Europa con il suo pop interessante e radiofonico. Come “Piece of gold”, che attualmente sta girando in alta rotazione in Belgio.

Scars on Louise esistono dal 2017 e benchè abbiano da poco pubblicato il loro primo album Trinity X Body solo nel 2023, hanno suonato numerosi festival in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi e proposto anche nei concerti il loro particolare sound. Il potere nei loro concerti dal vivo e l’essere vicini al pubblico è sempre la loro prima priorità. Molto interessante anche “Dead to me”, uscita due mesi fa. Interessante anche “What of God”



Mi piace: Mi piace Caricamento...