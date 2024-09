Junior Eurovision 2024, ecco “Pigiama party” di Simone Grande. La situazione

Presentata ufficialmente “Pigiama Party”, la canzone con cui Simone Grande rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2024, in programma sabato 16 Novembre alle ore 18 alla Caja Magica di Madrid dopo che la Spagna ha accettato di organizzare in subordine alla Francia che si era confermata campionessa in carica.

La canzone porta la firma di Paolo Meneguzzi, cantautore italo-svizzero già in gara per la Svizzera all’Eurovision 2008 col brano “Sarà stupendo”, del compositore Luca Mattioni e di Alex Uhlmann, cantautore e dj italo-lussemburghese noto per essere il frontman dei Planet Funk. E in effetti nella musica la mano di Uhlmann si sente. Lo show in Italia sarà trasmesso in diretta su Rai 2 con il commento di Mario Acampa.

Junior Eurovision 2024 – Cantanti e canzoni

Albania – Nikol Çabeli – Vallëzoj

Armenia-

Cipro – Maria Pissarides – Crystal Waters

Estonia -Annabelle Ats -Tänavad

Francia – Titouan- Comme ci, comme ça

Georgia- Andria Putkaradze –

Germania – Bjarne – Save the best of us

Irlanda

Italia- Simone Grande – Pigiama Party

Macedonia del Nord- Ana Vanchevska e Aleksej Ivanovski

Malta- Ramires Sciberras-Stilla ċkejkna

Paesi Bassi- Stay Tuned – Music

Polonia

Portogallo- Victoria Nicole -Esperança

San Marino- Idols SM- Come noi

Spagna- Chloe DelaRosa

Ucraina – Artem Kotenko -Dim

Fra le novità di questa edizione la prima canzone della storia interamente in lingua maltese, portata in concorso da Ramires Sciberras e il ritorno di due canzoni in italiano, vista la presenza di San Marino dopo 10 anni.

