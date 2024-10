Ecco Ladunna: quando l’elettropop canta in romancio

Alzate il volume delle casse perchè arriva un banger di quelli forti. Sono Chiara Jacomet e Momo Kawazoe e si fanno chiamare Ladunna. Arrivano dal cantone svizzero dei grigioni – precisamente dal capoluogo Coira- e fanno musica in romancio, la quarta lingua ufficiale della confederazione, parlata da appena 40.000 persone.

In alta rotazione su RTR – la radio svizzera di lingua romancia – c’è “La valeta” ma questo duo attivo da circa un anno ha lanciato una serie di banger orecchiabili ed accattivanti come “Ulla“, “Gnoccas tschittas”, e altri (alcuni in inglese) che potete ascoltare qui. Tutti fanno parrte del loro album d’esordio “Tgei ei masculin?” che è un gioco di parole visto che il loro nome vuol dire invece “La donna” ed è l’ideale seguito in versione elettronica di “Tgei ei femenin?”, album solista della Jacomet uscito sei mesi prima.

Sonorità elettroniche e pop interessantissime, una produzione moderna e radiofonica che ha un curioso slogan: “Musica dalle donne per gli uomini”. Ed in effetti nei titoli dei due album (Sei maschile? Sei femminile?) c’è il senso anche dei loro testi, che parlano di body positivity ed inclusione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...