“Beautiful reason”, Micheal Schulte torna e canta d’amore

Segnaliamo l’ottimo ritorno di Michael Schulte, il cantautore tedesco titolare del miglior risultato all’Eurovision della Germania in tempi recenti, col quarto posto nell’edizione 2018 col brano “You let me walk alone”. Esce “Broken sunshine”, un singolo molto forte e radiofonico, che rimanda ad alcune sonorità di inizio anni 2000 ma che ne confermano sia la capacità di scrittura che interpretativa. Il fatto che sia fra i pochi eurovisivi tedeschi recenti rimasto con una major e nel mainstream del resto ne conferma il potenziale

Alcuni mesi fa era uscito anche “Beautiful reason”, altrettanto interessante. Lanciato da The Voice of Germany, in realtà Schulte, a parte il brano eurovisivo non ha avuto grandissimi successi discografici, ma è un nome presente con una certa costanza nelle radio e nelle tv tedesche, consolidandosi come interprete di un certo pop che torna a cantare genuinamente d’amore, che negli ultimi anni si è andato un po’ perdendo. Diverse anche le collaborazioni, con due di queste dal sapore eurovisivo. Una con Ilse De Lange, parte femminile dei The Common Linnets (Paesi Bassi 2014, della canzone parlammo qui), l’altra recentissima con la cantautrice statunitense Norma Jean Martine.

Il nome forse vi dice poco ma ha nientemeno a che fare con l’Italia perchè è l’autrice della parte in inglese di “No degree of separation” di Francesca Michielin (Eurovision 2016): insieme hanno inciso “If you love me”, una ballata intensa anche in questo caso d’amore. Poi si segnalano quelle con i dj tedeschi R3hab e Younotus e con il cantautore Max Giesinger.

