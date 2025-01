“Ken je dat gevoel”: Suzan & Freek rinnovano il pop in olandese

In pochi anni sono diventati una delle realtà più forti del pop in lingua olandese. Parliamo di Suzan & Freek, al secolo Suzan Stortelder e Freek Rikkerink. “Ken je dat gevoel” è l’ultimo singolo, ma il duo ha una lunga scia di successi alle spalle e tre album, di cui due al primo posto.

Esplosi nel 2018 in rete, grazie ad una cover dei Chainsmokers, “Don’t Let Me Down”, appena hanno iniziato a pubblicare singoli inediti è stato subito successo, a cominciare dal brano di debutto “Als het avond is”.

Sono poi arrivate anche una serie di collaborazioni con nomi più o meno famosi della scena nazionale, fra i quali anche Claude, prossimo rappresentante olandese all’Eurovision. Merita un ascolto anche “Verleden Tijd”.

