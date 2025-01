Eurovision 2025: sorteggio delle semifinali, l’Italia vota nella prima (con San Marino)

Sorteggio particolare quello delle semifinali per l’Eurovision Song Contest 2025 che si è svolto stamattina a Basilea, sede della rassegna dal 13 al 17 Maggio prossimi.

Sono state prima sorteggiate – attraverso un particolare sistema di voting che associava i paesi ai simboli di Basilea per stabilire in che ordine pescare i paesi – le semifinali nelle quali voteranno la Svizzera, padrona di casa, e i Big 5 – Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito – finalisti di diritto. A seguire per i 31 paesi semifinalisti, divisi in 5 urne, sono stati sorteggiate non solo le serate in cui competeranno per l’accesso alla finale, ma anche in quale metà dello show si esibiranno. Sarà poi come sempre EBU insieme alla tv svizzera organizzatrice a diramare sulla base di questo sorteggio l’ordine esatto di uscita dei brani, quando tutti saranno resi noti – dunque non prima del 13 Marzo – in considerazione di criteri artistici e di spettacolo

Italia nella prima semifinale di martedì 13 Maggio, nella quale si esibirà San Marino. L’Italia, come le altre Big 5 (Spagna, Francia, Germania, Regno Unito) e gli svizzeri padroni di casa, accede direttamente alla finale ma in questa semifinale il pubblico italiano dovrà votare e sarà sempre in questa semifinale che l’artista che – partendo dal Festival di Sanremo – rappresenterà l’Italia si esibirà fuori gara, nelle stesse modalità dell’anno scorso dunque per intero anche al pubblico e inframezzando gli artisti in concorso.

L’Italia voterà in compagnia di Spagna e Svizzera, mentre Germania, Francia e Regno Unito si esibiranno e voteranno nella seconda. Le semifinali dell’Eurovision saranno trasmesse in diretta, in prima serata su Rai 2 il 13 e 15 maggio, mentre la finale sarà su Rai 1 sabato 17 maggio, a partire dalle ore 20.40.

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia

Ucraina

Slovenia

Islanda

Estonia

Polonia

Portogallo

Seconda metà:

Paesi Bassi

Azerbaigian

Albania

San Marino

Belgio

Cipro

Croazia

Norvegia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale: Svizzera, Italia,Spagna.

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria

Lituania

Armenia

Montenegro

Grecia

Irlanda

Australia

Lettonia

Seconda metà:

Cechia

Israele

Malta

Finlandia

Danimarca

Lussemburgo

Georgia

Serbia

Paesi del “Big 5” che votano durante la seconda semifinale: Germania, Francia, Regno Unito.

Qui sotto potete rivedere l’evento, trasmesso in streaming sul canale YouTube della rassegna.

