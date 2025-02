Stasera via al Festival di Sanremo 2025 che porta all’Eurovision: cifre, curiosità e dove seguirlo

Scatta il Festival di Sanremo 2025. Si alza il sipario sulla rassegna musicale più amata dagli italiani, che consegnerà il cinquantesimo biglietto per l’Eurovision Song Contest all’Italia (esclusa la partecipazione cancellata di Diodato nel 2020). Sarà scelto chi rappresenterà l’Italia sul palco della St. Jakobshalle di Basilea il prossimo 17 Maggio: il vincitore o in caso di rinuncia (dovranno comunicarlo entro sabato alle 12), a scalare secondo la classifica.

Noi di Euromusica siamo accreditati all’Ariston con il nostro Beppe Dammacco e vi racconteremo passo passo l’evento (abbiamo già cominciato a farlo con le prove). In tv naturalmente, si parte su Rai 1 alle 20.30 anticipati dal Primafestival, si chiuderà col Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli. Gran maestro di cerimonie, Carlo Conti, che si farà accompagnare da 12 co-conduttori: nella prima serata ad affiancare il direttore artistico saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti, nella seconda Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, nella terza Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, nella quarta serata Geppi Cucciari e Mahmood e infine nella quinta ed ultima con Carlo Conti saliranno sul palco Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

In Radio ovviamente tutto su Rai Radio 2, emittente ufficiale del Festival 2025, sempre rigorosamente in diretta, con Ema Stockholma e Gino Castaldo e le loro interviste a caldissimo, appena sotto il palco. Anche RaiPlay Sound seguirà il Festival: le cinque serate e le interviste a caldo saranno disponibili in diretta su Radio2.

Le cifre del Festival 2025

Sono 5 i vincitori del Festival: uno ha fatto il bis, vincendo sia la categoria Giovani (2016) che quella principale (2017), è Francesco Gabbani. Hanno poi vinto il Festival Massimo Ranieri (1988 con “Perdere l’amore”), Simone Cristicchi (2007), Giorgia (1995) e Rocco Hunt (trionfatore nei Giovani nel 2014)

Esordiscono a livello assoluto Brunori Sas, Bresh, Tony Effe, Joan Thiele, Lucio Corsi, Sarah Toscano (19 anni, la più giovane in gara), Shablo, Guè e Joshua (con Tormento ex Sottotono) mentre Marcella Bella torna in gara dopo 18 anni (ultima volta nel 2007 col fratello Gianni). Per Irama è il quinto Festival fra i Big in appena 6 anni, l’ottavo negli ultimi 10. L’artista che torna dopo più tempo è però appunto Tormento, che Sanremo lo aveva fatto nel 2001 con i Sottotono ed il brano “Mezze verità”. Il più anziano in gara è Massimo Ranieri, 73 anni, uno in meno di Marcella La cantante catanese è quella che ha partecipato a più Festival (nove), seguita da Massimo Ranieri e Noemi (che hanno partecipato a 8 kermesse).

Shablo è italo-argentino: l’ultima argentina a cantare sul palco dell’Ariston ha vinto, era Lola Ponce nel 2008 (con Giò Di Tonno). Difficile che possa ripetersi l’evento. Gli ultimi stranieri in gara sono stati gli Harlem Gospel Choir, con Achille Lauro nel 2022. Joshua Bale, in gara con il citato Shablo, ha invece origini statunitensi ma è nato e cresciuto a Rimini.

Serena Brancale porta il dialetto barese all’Ariston: è la prima volta e si aggiunge a romanesco (quest’anno c’è anche Tony Effe), napoletano, sardo, calabrese, tremezzino veneziano e triestino

Dei 29 Big in gara (erano 30 ma Emis Killa si è ritirato prima del via: prima di lui solo Celentano nel 1973), 3 hanno già rappresentato l’Italia all’Eurovision: Francesca Michielin (seconda nel 2016 dietro gli Stadio che rinunciarono), Francesco Gabbani (2017), Massimo Ranieri (1971 e 1973). A loro si aggiunge Achille Lauro, che nel 2022 ha rappresentato San Marino e se vincesse sarebbe il primo italiano ad andare all’Eurovision per due Paesi diversi. Ma c’è tanto Eurovision, anche nelle altre serate, sia fra gli ospiti che nella serata duetti e perfino nei conduttori.

A proposito di Eurovision, stasera si riforma – in apertura del Festival – la coppia Noa-Mira Awad. La cantante israeliana di origine yemenita e quella arabo-israeliana (sangue palestinese), da anni girano il mondo come messaggere della pace in Medioriente. Nel 2009 rappresentarono insieme Israele all’Eurovision con “There must be another way”, stasera canteranno “Imagine”, altro messaggio di pace fortissimo. Chissà se qualcuno si ricorderà di citare la loro partecipazione eurovisiva. Chi scrive non è fiducioso in tal senso.

L’ordine di uscita di stasera

Gaia- Chiamo io chiami tu.

Francesco Gabbani- Viva la vita

Rkomi- Il ritmo delle cose.

Noemi- Se t’innamori muori

Irama- Lentamente.

Coma_Cose- Cuoricini.

Simone Cristicchi- Quando sarai piccola

Marcella Bella- Pelle diamante

Achille Lauro- Incoscienti giovani.

Giorgia- La cura per me

Willie Peyote- Grazie ma no grazie.

Rose Villain- Fuorilegge.

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento –La mia parola.

Olly –Balorda nostalgia

Elodie- Dimenticarsi alle 7

Massimo Ranieri- Tra le mani un cuore

Tony Effe- Damme na mano.

Serena Brancale- Anema e core.

Brunori Sas- L’albero delle noci.

Modà- Non ti dimentico

Clara- Febbre

Fedez- Battito.

Lucio Corsi- Volevo essere un duro.

Bresh- La tana del granchio.

Rocco Hunt- Mille vote ancora

Sarah Toscano- Amarcord

Joan Thiele- Eco.

Francesca Michielin- Fango in paradiso.

The Kolors. –Tu con chi fai l’amore.

