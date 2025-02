Sanremo 2025 rimette indietro le lancette: Conti “baudizza” il Festival e sembra il 1998 (VIDEO)

Il nostro videoeditoriale della prima serata del Festival di Sanremo: belle canzoni, ma dal sapore troppo vintage. Più che il 2025, sembrava il 1998. Conti ha riportato indietro le lancette ai festival di Baudo, quando tutto era anestetizzato ed i problemi venivano messi in un angolo.

Emanuele Lombardini

Giornalista, ternano, cittadino d'Europa, liberale. Già speaker radiofonico. Ha scritto e scrive di cronaca, sport, economia e sociale per giornali nazionali e locali per vivere; scrive di musica su siti e blog per sopravvivere.