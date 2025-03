Top of the charts: irrompe il nuovo album di Lady Gaga, tiene Lola Young

SINGOLI: Welcome To The Bronx- Fatti ft 167Gang

ALBUM:Pranverë / Verë ’25- Buta



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Wackelkontakt -Oimara

ALBUM:Winperschlag -Rainhard Fendrich



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI Fiandre: Messy-Lola Young

SINGOLI Vallonia: Ciel- Gims

RADIO Germanofona: Castaways- Milow feat. Florence Arman

ALBUM Fiandre: So Close To What- Tate McRae

ALBUM Vallonia:Le nord se souvient- Gims



SINGOLI:Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Mayhem -Lady Gaga



SINGOLI: Blka Blaka – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Impostor syndrom – Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI nazionali Ako ne znaš šta je bilo-Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže

SINGOLI internazionali: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM nazionali:Motori- Divlje Jagode

ALBUM internazionali:I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)- Teddy Swims



SINGOLI:Blodigt-Anton Westerlin ft Annika

ALBUM: Dansk Melodi Grand Prix 2025- Interpreti Vari



SINGOLI: Espresso Macchiato-Tommy Cash

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM: Apathia -Ares



SINGOLI:Ciel- Gims

ALBUM Le Nord se souvient – Gims



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Wackelkontakt -Oimara

ALBUM: Here be dragons – Tobia Sammet’s Avantasia



SINGOLI: Pink Pont Club- Chappel Roan

ALBUM:Short’n sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Griselda- RACK, Sin Laurent

SINGOLI internazionali Not like us – The Weeknd

ALBUM:GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:Short’n sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: RÓA-Væb

ALBUM: Sögur af landi- Bubbi Morthens



SINGOLI nazionali:Le lefanot El- Nisrin

SINGOLI Internazionali: Messy -Lola Young

ALBUM: Kel halchanim Nigmeru- Odeya



SINGOLI:Balorda nostalgia-Olly

ALBUM: Tutta vita-Olly



SINGOLI Abracadabra-Lady Gaga

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Vienas- Free Finga

ALBUM: Sutemos- Jessica Shy



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Messy-Lola Young

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Madonnina- T Fest



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Beetje van mij- Antoon

ALBUM: Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Pięknie płyniesz – Dawid Podsiadlo

ALBUM:Połączenia 2-Opal & Gibbs



SINGOLI: Oh Garota Eu Quero Voce So Pra Mim -Oruam, Ze Felipe & MC Tuto Featuring DJ LC da Roca, MC K9, MC Rodrigo do CN & mc pl alves

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Forever young – David Guetta, Alphaville, Ava Max

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Over you – Ofenbach ft Justin Jesso

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



RADIO:Incoscienti giovani-Achille Lauro



SINGOLI nazionali: Moj Si High- Senidah

SINGOLI internazionali: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali: 5 minut – 2B

SINGOLI internazionali: Messy- Lola Young

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Capaz (Merengueton)- Yoghaki & Alleh

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Somna Med Humland Djodjj- Humland Djodjj



SINGOLI: Wacklekontakt -Oimara

ALBUM: TDebì Titra mas fotos – Bad Bunny



SINGOLI:Gözlerinden gözlerine- Semicenk

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga

SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM: Madonnina- T Fest



SINGOLI Zha Maj dur- L.L. Junior x Azahriah feat. Farkas Pisti

ALBUM: Orgonabokor- Manuel

Mi piace: Mi piace Caricamento...