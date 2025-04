“Diamanty”, il rientro dopo un lungo stop di Tereza Kerndlova

A quasi 20 anni dal debutto internazionale torna nel mainstream anche in patria – quasi 7 anni dopo l’ultima volta – anche Tereza Kerndlova. Oggi non ancora quarantenne, l’Europa la conobbe in occasione dell‘Eurovision 2008 con il brano “Have some fun“, che però non superò le semifinali. Successivamente, tornò sul palco eurovisivo come Backing voice delle slovacche Twiins, anche in quel caso senza fortuna.

In questi giorni è in alta rotazione “Diamanty“, singolo che dà il titolo al suo settimo album. Manca da molto, l’artista ceca, anche dai riflettori del suo Paese ma con questo brano rieccola nell’airplay. Sono usciti una serie di singoli di accompagnamento come “Ktky Z Buse”, una intensa ballata e “Listek”.

La cantante., c’è da dire, viene da un anno e mezzo di stop artistico, per dedicarsi alla famiglia, ma per il resto in questi anni ovviamente ha continuato a suonare ed esibirsi in giro per le piazze ceche e slovacche, senza però riuscire a ritrovare il successo degli esordi. Il pop che propone è forse un po’ datato, ma sicuramente orecchiabile e radiofonico, confermandola comunque come uno dei nomi forti nel suo Paese. L’album comprende fra l’altro un brano dedicato a Helena Zet’ovà, sua compagna nel gruppo delle sue origini Black Milk, scomparsa prematuramente a 44 anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...