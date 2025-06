“She dances with the sun”: Vesna e Tautumeitas in un duetto ipnotico

L’Europa le aveva scoperte nel 2023 quando avevano conquistato il pubblico dell’Eurovision con l’ipnotica “My sister’s crown“, brano in quattro lingue (inglese, ceco, bulgaro e ucraino) che raccontava l’empowerment femminile, in una doppia lettura però nella quale si rintracciava la lotta dell’Ucraina per mantenere la sovranità. Ora le Vesna tornano in pista. Dopo aver perso una componente (è uscita la bulgara Tanita Yankova e sono rimaste in cinque) hanno appena pubblicato tre singoli interessanti.

Il primo è “She dances with the sun” insieme con le Tautumeitas, il trio folk lettone fresco di finale all’Eurovision 2025 con “Bur man laimi”. La canzone però è uscita quasi in coincidenza con la partecipazione del sestetto sul palco di Basilea. Melodie sicuramente ammalianti, di non facilissima presa, ma che dimostrano le grandi abilità vocale delle complessive 11 artiste.

Più crossover invece “Moravo”, che vede la partecipazione del rapper slovacco Michal Straka in arte Ego, componente del collettivo Kontrafakt.Qui siamo sicuramente su una produzione più territoriale ma che ha avuto un ottimo riscontro nelle radio in riva al Danubio e anche nelle charts dei due Paesi..In “The silent and the storm”, brano bilingue ceco-polacco, duettano con le Lor, un gruppo vocale crossover di Cracovia visto di recente al festival Europavox.

