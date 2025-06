“Girls like you”, il pop energetico di Cloudy June

Cloudy June arriva sulle nostre pagine dopo un anno eccezionale, nel quale è stata protagonista acnche all’Eurosonic Noorderslag. Da non molto è uscito l’album d’esordio “Crazy woman” che comprende questa bellissima “Girls like you”. Altro nome che aggiungiamo alla lista queer, visto che la berlinese, è da tempo una delle voci puù forti di questa comunità.

I più attenti la ricorderanno nella prima fase della selezione tedesca per l’Eurovision 2025 col brano “If Jesus saw what we did last night” che però non è la sua miglior produzione. Claudi Terry Verdecia, origini cubane, scrive canzoni dall’età di dieci anni e dopo aver cantato in una band death metal per tre anni, ha trovato il suo sound nella musica pop. L’EP di debutto è stato rilasciato nel maggio 2022, con canzoni che affrontano argomenti come l’uguaglianza e la sessualità.

Il rebranding le ha sicuramente dato una popolarità che prima era più riservata alla nicchia di appassionati del genere, ma lei ha già suonato in diversi palchi europei e si vede da come tiene la scena (qui il live). Interessanti anche le tracce “Sad girl era” e “Big girls don’t cry”

Mi piace: Mi piace Caricamento...