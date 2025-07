“Kaiken arvoinen” di Behm: nuovo singolo e subito primato

Ritroviamo un nome del quale siamo stati orgogliosamente fra i primi a parlare ovvero Behm. La cantautrice finlandese è il vero fenomeno del pop del suo Paese negli ultimi sei anni: due album entrambi al primo posto, una lista lunghissima di singoli certificati e al primo posto, iniziata con “Hei rakas”, brano che è rimasto in testa alla chart per 10 settimane di fila.

La ritroviamo con “Kaiken arvoinen”, un singolo dalle sonorità retrò che si è issato immediatamente al primo posto dell’airplay nazionale. Talento cristallino, fra i pochi a non essere sbocciato con un talent. A lanciarla è stato infatti un concorso musicale indetto dalla tv finlandese e da altre realtà pubbliche una sorta di writing camp per giovani cantautori, in un progetto sostenuto anche dal ministero per la cultura e l’educazione e da lì si è fatta conoscere.

Due volte premiata come album dell’anno, sono in molti a vedere in lei una scelta valida per l’Eurovision. Ma occorre prima che la manifestazione ritorni a premiare la qualità a scapito dell’immediatezza. Prodotti del genere vanno valorizzati

