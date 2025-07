“Busco un centro de gravedad permanente”, Rigoberta Bandini omaggia Battiato

Esce in questi giorni “Busco un centro de gravedad permanente“, nuovo singolo di Rigoberta Bandini, quinto singolo del doppio album “Jesucrista Superstar”, il secondo della cantautrice spagnola lanciata quattro anni fa dalla partecipazione al Benidorm Fest dove sfiorò la vittoria col singolo “Ay Mamà”, doppio disco di platino e numero 1 nelle charts spagnole.

La canzone è un chiaro omaggio a “Centro di gravità permanente”, successo di Franco Battiato contenuto nell’album “La voce del padrone” (1981), ma non è affatto una cover: si tratta di un brano inedito che ne riprende il titolo ed in un certo senso la tematica.

C’è da dire che Rigoberta Bandini (qui le sue ultime cose) non è nuova a citazioni: nell’ultimo album c’è un brano intitolato Pamela Anderson, che è proprio un omaggio all’attrice statunitense e nel suo brano migliore ovvero “Julio Iglesias”, contenuto nell’album d’esordio “La emperatriz” c’è parecchio name dropping con anche un riferimento all’Italia, ovvero al regista Paolo Sorrentino. Peraltro l’Italia è un pò nel cuore dell’artista che ha debuttato da piccolissima sul palco dello Zecchino D’Oro.

Fra le migliori artiste europee, sicuramente il miglior prodotto uscito dal mercato spagnolo negli ultimi 10 anni, a 35 anni Rigoberta Bandini ha una grande attenzione ai testi e forse per questo mantiene salda la scelta di autoprodursi. Che le lascia grande libertà artistica, ma sicuramente la penalizza a livello discografico: ad eccezione della citata “Ay Mamà”, i cinque dischi d’oro vinti sono arrivati infatti tutti con gli streaming, restando molto lontana – e immeritatamente – dai vertici delle charts.

I due album sono piccole perle rare che lasciano speranza in un panorama musicale spagnolo infestato da reggaeton di bassa lega (particolarmente degli artisti centroamericani e colombiani), dove i grandi nomi del pop, protagonisti assoluti solo 10 anni fa, oggi fanno parecchia fatica e i nomi nuovi non riescono a spiccare il volo, spesso pur in presenza di grandi produzioni.

