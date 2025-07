Dieci clamorosi ritorni italiani che probabilmente non ti aspettavi

Anno 2025, tempo di grandi ritorni sulle scene. Dieci artisti, dieci canzoni. Nomi che forse alle giovani generazioni dicono poco, ma a noi che abbiamo passato da un pezzo i 40 invece ricordano l’adolescenza. Tutti singoli inediti, usciti negli ultimi due mesi, che riportano gli artisti sulla scena dopo qualche anno di assenza.. E che meritano una menzione.

Mariella Nava- Non mi capirai mai

A tre anni dall’ultimo lavoro, esce un delicatissimo brano scritto con la poetica che caratterizza l’artista tarantina. Iinedito scritto per lo spettacolo teatrale Figlio, non sei più Giglio al fianco di Daniela Poggi, incentrato sul tema della violenza di genere.Un testo toccante, il ricordo di una madre del proprio figlio appena nato, lo stesso figlio che poi da grande diventerà il carnefice della sua compagna. Il filo conduttore di tutto lo spettacolo.

Gemelli Diversi- 1993

Singolo di rientro del duo milanese, che cita e campiona “Su e giù” dei Vernice e che rievoca, nel sound e nel testo gli anni 90, quelli che hanno segnato il loro successo. 1993 è la dichiarazione di un suono che non è mai realmente andato via, un’eco che risuona nella memoria di chi ha vissuto quegli anni. Loro in realtà sono rientrati da qualche anno, ma mancano dal mainstream da parecchio e gli ultimi lavori sono passati praticamente inosservati o quasi.

Marina Rei- Noi che sappiamo perdonarci

Dopo cinque anni di silenzio è uscito “Niente amore”, il nuovo album di Marina Rei, cantante e batterista della scuola romana. “Non sappiamo perdonarci” è il singolo che ce la restituisce in versione ballad, sicuramente meno conosciuta rispetto a quella più energetica che l’aveva fatta conoscere. Uscito anche “Domenica dicembre”.

Rosanna Fratello- Profumo di pesca

Per la serie “Oldies but goldies” ecco il ritorno alla discografia di Rosanna Fratello. Classe 1951, resa celebre da “Sono una donna, non sono una santa” (anno 1971), ora torna con un brano dal sapore antico vestito però con i suoni della dance, il primo singolo inedito dal 2019. La cantante era tornata nel mainstream lo scorso anno con una rivisitazione di “Se t’amo t’amo”, ultimo suo vero successo, datato 1982.

Pamela Petrarolo- Fuori di testa

Pamela Petrarolo è quella di Non è la Rai, una delle poche in quella trasmissione a cantare con la sua voce. La ritroviamo con inedito dopo tanto tempo, oltre 20 anni in cui ha cantato quasi esclusivamente cover oppure inediti ma in duetto o trio (come quello con le ex colleghe dello show Ilaria Galassi ed Emanuela Cecere). Del brano è anche autrice insieme ad Andrea Fresu.

Sergio Caputo-Plastic Mambo

Il portavoce del sound latino in Italia torna sulle scene con un singolo che lo rilancia sulle sonorità che lo hanno reso famoso (“Italiani mambo”). A 70 anni l’artista milanese è ancora sulle scene con buon successo e continua ad incidere con una certa regolarità anche se l’ultimo lavoro completo risale al 2018. Recentemente era uscita anche la jazzatissima “Mai dire mai”.

Gianni Drudi- Voglio tornare al mare

Si, Gianni Drudi è QUEL Gianni Drudi. Quello che la Gialappa’s Band fece diventare popolare all’improvviso dopo l’uscita di “Fiky Fiky”, un brano del 1988 che da canzone estiva conosciuta solo nelle tv private della riviera divenne una clamorosa hit nazional popolare (ben tre anni dopo). A distanza di quasi 40 anni, l’artista di Santarcangelo di Romagna è ancora sulle scene e ora esce questo – terribile – reggaeton dedicato ai temi a lui più cari: il mare, la sabbia e le donne.

Leda Battisti- Sole mare e vento

Qui chi scrive è di parte perchè è molto affezionato a Leda Battisti, nata a Poggio Bustone, ma formatasi musicalmente al Conservatorio di Terni. Virtuosa della chitarra, grande protagonista alla fine degli anni 90 con un paio di singoli fortissimi fra cui “L’acqua al deserto” e “Un fiume in piena” (Sanremo 99 nei Giovani), poi protagonista all’Ariston anche nei big. mancava esattamente da cinque anni. Rieccola con un singolo davvero caldissimo.

Gerardina Trovato- Credo nei miracoli

Merita un passaggio qui una delle artiste più brave e sfortunate della scena italiana, ovvero Gerardina Trovato. A 10 anni dall’ultimo inedito – a parte quello pubblicato solo su Instagram ma non inciso, nel 2020) esce “Credo nei miracoli”, un nuovo singolo. La cantautrice catanese visse un periodo di fulgore fra gli anni 90 e i primi 2000: esplosa a Sanremo nel 1993, quando è seconda fra i Giovani con “Non ho più la mia città”. L’anno dopo è quarta nei campioni con “Non è un film” e nel 2000 è sesta ma vincitrice morale con il brano “Gechi e vampiri“, chiudendo solo sesta. La vicenda contrattuale con la Sugar l’ha di fatto cancellata dalle scene, gettandola in una forte depressione. Ora rieccola. E ci piace parecchio.

B-Nario- Buone vacanze

Un sound sbarazzino ma un testo tutt’altro che banale per il ritorno sulle scene- a quasi 10 anni dall’ultima volta – dei B Nario, ovvero Mario Zoara e Luca Abbrescia. Resi celebri dalle hit “Battisti” (“Battisti dove sei? Esisti o non esisti?”) del 1994 e “Passeggiando col mio cane” (1998), raccontano le vacanze da un punto di vista diverso. Il rider protagonista del brano è l’emblema di una generazione dal futuro incerto, dal lavoro precario e dalla vacanza che spesso è un miraggio.

