Tutto sullo Junior Eurovision Song Contest 2025: 18 Paesi in gara, identità visiva, palco e canzoni

Mancano poco più di due mesi, ma l’attesa per la ventitreesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest (JESC) si fa già sentire! L’EBU ha ufficializzato la lista dei 18 paesi e rispettive emittenti che si sfideranno il prossimo 13 dicembre a Tbilisi, in Georgia. Segnate la data, appassionati, perché lo spettacolo è garantito!
A fare da padrona di casa ci sarà la Georgia (GPB), che accoglierà una platea di giovani talenti da tutto il continente. Ma la notizia che farà saltare di gioia i fan di vecchia data è un triplo ritorno in gara. Tornano infatti la Croazia (HRT), assente dal 2014, che vinse la primissima edizione nel 2003, il Montenegro (RTCG), che mancava dal lontano 2015. e l’Azerbaigian (Ictimai), di nuovo in gara dopo il 2021. Si fermano invece per un anno Estonia e Germania.
Partecipanti, cantanti e canzoni
Paese
Emittente
Artista
Canzone
🇦🇱 Albania
RTSH
Kroni Pula
“Fruta Perime”
🇦🇲 Armenia
AMPTV
Da definire
Da definire
🇦🇿Azerbaigian
Ictimai
Yaghmur
Da definire
🇨🇾 Cipro
CyBC
Rafaella & Crhristos
“Away”
🇭🇷 Croazia
HRT
Marino Vrgoč
Da definire
🇨🇵Francia
France Télévisions
Lou Deleuze
“Ce monde”
🇬🇪 Georgia
GPB
Da definire
Da definire
🇮🇪Irlanda
TG4
Da definire
Da definire
🇮🇹Italia
Rai
Leonardo Giovannangeli
“Rockstar”
🇲🇰 Macedonia del Nord
MKRTV
Nela Mančeska
Da definire
🇲🇹 Malta
PBS
Da definire
Da definire
🇲🇪 Montenegro
RTCG
Asja Džogović
Da definire
🇳🇱 Paesi Bassi
AVROTROS
Meadow Isselt
“Freeze”
🇵🇱 Polonia
TVP
Marianna Kłos
Da definire
🇵🇹 Portogallo
RTP
Ines Gonçalves
Da definire
🇸🇲 San Marino
SMRTV
Martina CRV
“Beyond the stars”
🇪🇦 Spagna
RTVE
Gonzalo Pinillos
“Erase una vez”
🇺🇦 Ucraina
Suspilne
Da definire
Da definire
Un occhio di riguardo, ovviamente, va all’Italia: a rappresentarci ci sarà Leonardo Giovannangeli con il brano “Rockstar”. Per lui un derby Italiano con Martina CRV che rappresenta San Marino: non c’erano due italiani in concorso dal 2014, quando insieme a Vincenzo Cantiello, nell’anno del debutto vincente dell’Italia, c’erano quattro componenti su cinque del gruppo vocale The Peppermints, in gara per San Marino. Sotto nel post potete ascoltare le tre canzoni già note.
Il palco: un “Doli” nel cuore della Georgia
Il palco di Tbilisi 2025, svelato dalle foto ufficiali, sarà a dir poco spettacolare e profondamente ancorato alla cultura locale. Il design scenico, svelato da GPB, prende ispirazione dalla grande eredità della Georgia, ma con un tocco di dinamismo giovanile.
Al centro della scena troneggerà una rappresentazione suggestiva del Doli, il tradizionale tamburo popolare georgiano, simbolo del ritmo che ha scandito le feste per generazioni. Intorno ad esso, forme scultoree richiameranno i drammatici paesaggi montani e le iconiche torri, castelli e villaggi fortificati del paese. Il risultato è un connubio perfetto tra l’antico e il moderno, un vero e proprio “battito del cuore culturale” reinventato per la nuova generazione di artisti.
Lo slogan ufficiale rimane quello che ormai conosciamo bene dall’Eurovision dei “grandi”, ovvero “United by music”. Ma l’identità visiva è stata completamente rinnovata e ovviamente personalizzata per l’evento.
Il logo scelto per questa edizione incarna il ritmo, la libertà e l’energia giovanile. Le lettere dello slogan “danzano” in forme spontanee, quasi scritte a mano, che evocano la creatività giocosa dei giovani partecipanti. La vera chicca? Non esistono due versioni identiche del logo! Le forme si trasformano continuamente, in un tripudio di colori vibranti, trasformando il marchio in un coro in continua evoluzione, simbolo di diversità, inclusione e celebrazione collettiva.
Come ha sottolineato Martin Green, direttore dello Junior Eurovision Song Contest: “Lo Junior Eurovision Song Contest è una vetrina unica di creatività giovanile e diversità culturale […] Non vediamo l’ora di condividere questa magica esperienza con il mondo a dicembre.”
Dove e quando seguire l’evento in Italia (e in italiano)
Per i fan italiani, l’appuntamento è fissato per il 13 dicembre alle ore 18:00 su Rai 2 (in simulcast con Rai Play). Il commento sarà affidato alla voce di Mario Acampa con la direzione di Rai Kids. E non dimenticate: RaiPlay offrirà anche contenuti esclusivi nei giorni precedenti la serata, con trasmissione accessibile con sottotitoli e audiodescrizione. Anche San Marino (SMRTV) confermerà la diretta ma i commentatori sono ancora da definire. Per chi volesse una diretta senza commento in italiano, c’è sempre ovviamente il canale YouTube di Junior Eurovision.