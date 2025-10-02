Tutto sullo Junior Eurovision Song Contest 2025: 18 Paesi in gara, identità visiva, palco e canzoni

Paese Emittente Artista Canzone 🇦🇱 Albania RTSH Kroni Pula “Fruta Perime” 🇦🇲 Armenia AMPTV Da definire Da definire 🇦🇿Azerbaigian Ictimai Yaghmur Da definire 🇨🇾 Cipro CyBC Rafaella & Crhristos “Away” 🇭🇷 Croazia HRT Marino Vrgoč Da definire 🇨🇵Francia France Télévisions Lou Deleuze “Ce monde” 🇬🇪 Georgia GPB Da definire Da definire 🇮🇪Irlanda TG4 Da definire Da definire 🇮🇹Italia Rai Leonardo Giovannangeli “Rockstar” 🇲🇰 Macedonia del Nord MKRTV Nela Mančeska Da definire 🇲🇹 Malta PBS Da definire Da definire 🇲🇪 Montenegro RTCG Asja Džogović Da definire 🇳🇱 Paesi Bassi AVROTROS Meadow Isselt “Freeze” 🇵🇱 Polonia TVP Marianna Kłos Da definire 🇵🇹 Portogallo RTP Ines Gonçalves Da definire 🇸🇲 San Marino SMRTV Martina CRV “Beyond the stars” 🇪🇦 Spagna RTVE Gonzalo Pinillos “Erase una vez” 🇺🇦 Ucraina Suspilne Da definire Da definire

Un occhio di riguardo, ovviamente, va all’Italia: a rappresentarci ci sarà Leonardo Giovannangeli con il brano “Rockstar”. Per lui un derby Italiano con Martina CRV che rappresenta San Marino: non c’erano due italiani in concorso dal 2014, quando insieme a Vincenzo Cantiello, nell’anno del debutto vincente dell’Italia, c’erano quattro componenti su cinque del gruppo vocale The Peppermints, in gara per San Marino. Sotto nel post potete ascoltare le tre canzoni già note.

Il palco: un “Doli” nel cuore della Georgia

Il palco di Tbilisi 2025, svelato dalle foto ufficiali, sarà a dir poco spettacolare e profondamente ancorato alla cultura locale. Il design scenico, svelato da GPB, prende ispirazione dalla grande eredità della Georgia, ma con un tocco di dinamismo giovanile.

Al centro della scena troneggerà una rappresentazione suggestiva del Doli, il tradizionale tamburo popolare georgiano, simbolo del ritmo che ha scandito le feste per generazioni. Intorno ad esso, forme scultoree richiameranno i drammatici paesaggi montani e le iconiche torri, castelli e villaggi fortificati del paese. Il risultato è un connubio perfetto tra l’antico e il moderno, un vero e proprio “battito del cuore culturale” reinventato per la nuova generazione di artisti.

Il logo: energia e libertà nello slogan unitario

Lo slogan ufficiale rimane quello che ormai conosciamo bene dall’Eurovision dei “grandi”, ovvero “United by music”. Ma l’identità visiva è stata completamente rinnovata e ovviamente personalizzata per l’evento.

Il logo scelto per questa edizione incarna il ritmo, la libertà e l’energia giovanile. Le lettere dello slogan “danzano” in forme spontanee, quasi scritte a mano, che evocano la creatività giocosa dei giovani partecipanti. La vera chicca? Non esistono due versioni identiche del logo! Le forme si trasformano continuamente, in un tripudio di colori vibranti, trasformando il marchio in un coro in continua evoluzione, simbolo di diversità, inclusione e celebrazione collettiva.

Come ha sottolineato Martin Green, direttore dello Junior Eurovision Song Contest: “Lo Junior Eurovision Song Contest è una vetrina unica di creatività giovanile e diversità culturale […] Non vediamo l’ora di condividere questa magica esperienza con il mondo a dicembre.”

Dove e quando seguire l’evento in Italia (e in italiano)

Per i fan italiani, l’appuntamento è fissato per il 13 dicembre alle ore 18:00 su Rai 2 (in simulcast con Rai Play). Il commento sarà affidato alla voce di Mario Acampa con la direzione di Rai Kids. E non dimenticate: RaiPlay offrirà anche contenuti esclusivi nei giorni precedenti la serata, con trasmissione accessibile con sottotitoli e audiodescrizione. Anche San Marino (SMRTV) confermerà la diretta ma i commentatori sono ancora da definire. Per chi volesse una diretta senza commento in italiano, c’è sempre ovviamente il canale YouTube di Junior Eurovision.