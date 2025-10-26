Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: domina ancora Taylor Swift, ma tengono Olivia Dean e Alex Warren

di · 26 Ottobre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta

🇦🇲
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Boy Who Played the Harp- Dave

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe- Pommelien Thijs
ALBUM Vallonia:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇾
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI: Ta flia mou-Katerina Lioliou

🇨🇿
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Karakoram-PTK

🇨🇾
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇭🇷
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇩🇰
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇪
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇫🇮
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇬🇪
SINGOLI: Dzveli Hangi- Malibu

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Alles oder nix- SSIO

🇬🇧
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇸
SINGOLI:Man I need – Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Ordinary- Alex Warren
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Antologia della vita e della morte- Irama

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Bipl- Yenlik

🇱🇻
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇹
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Boy Who Played the Harp- Dave

🇲🇰
SINGOLI: Gone gone gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇹
SINGOLI nazionali Tell your Mama – Kayati
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: Samo Me Voli- Aleksandar Josifovski & Luka Lukic

🇳🇴
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Kpop Demon Hunters- Colonna sonora originale

🇳🇱
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:Avi-WPR

🇵🇹
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale-Mira
SINGOLI internazionali:  Shake it to the max- Molyi ft Shenseea, Skillibeng, Silent Addy
ALBUM:Bite me- Rava

🇷🇺
SINGOLI:Don’t click play-Ava Max
ALBUM:Dorndorn- Ivan Dorn

🇸🇲
RADIO: Piazza San Marco- Annalisa ft Marco Mengoni

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Gola -Nataša Bekvalac
SINGOLI internazionali: Priceless- Maroon 5 ft Lisa
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac

🇸🇰
SINGOLI:Zub sa sub- Separ & Raphael
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Blizu – Flirrt
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇸
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM: Hecho en tiempo de paz- Viva Suecia

🇸🇪
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Svensk Rost- Hakan Hellström

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇹🇷
SINGOLI Dönmüyor Giden-Tarkan
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Dorndorn-Ivan Dorn

🇭🇺
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

