Top of the charts: domina ancora Taylor Swift, ma tengono Olivia Dean e Alex Warren
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Boy Who Played the Harp- Dave
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe- Pommelien Thijs
ALBUM Vallonia:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Ta flia mou-Katerina Lioliou
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Karakoram-PTK
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Dzveli Hangi- Malibu
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Alles oder nix- SSIO
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali:Prezi-TOQUEL, Mike G, FLY LO
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Man I need – Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Ordinary- Alex Warren
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Antologia della vita e della morte- Irama
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Bipl- Yenlik
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Boy Who Played the Harp- Dave
SINGOLI: Gone gone gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Tell your Mama – Kayati
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Samo Me Voli- Aleksandar Josifovski & Luka Lukic
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Kpop Demon Hunters- Colonna sonora originale
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:Avi-WPR
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale-Mira
SINGOLI internazionali: Shake it to the max- Molyi ft Shenseea, Skillibeng, Silent Addy
ALBUM:Bite me- Rava
SINGOLI:Don’t click play-Ava Max
ALBUM:Dorndorn- Ivan Dorn
RADIO: Piazza San Marco- Annalisa ft Marco Mengoni
SINGOLI nazionali: Gola -Nataša Bekvalac
SINGOLI internazionali: Priceless- Maroon 5 ft Lisa
ALBUM:Mama- Nataša Bekvalac
SINGOLI:Zub sa sub- Separ & Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Blizu – Flirrt
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM: Hecho en tiempo de paz- Viva Suecia
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Svensk Rost- Hakan Hellström
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Dönmüyor Giden-Tarkan
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Dorndorn-Ivan Dorn
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift