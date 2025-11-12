Sanremo Giovani 2025, la prima eliminazione: avanti Antonia, La Messa e cmqmartina

Prima delle quattro serate di Sanremo Giovani per selezionare i due che arriveranno sul palco dell’Ariston passando per la finalissima di Sarà Sanremo in onda il 14 Dicembre e ancora prima per la semifinale del 9 Dicembre. A condurre lo show il podcaster Gianluca Gazzoli.

A giudicare gli artisti la commissione artistica: in studio Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, dietro le quinte Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore intrattenimento. Ecco il nostro resoconto.

Antonia (“Luoghi perduti”) vs Joseph (“Fenomenale”): Antonia Mocca mostra live gli stessi difetti sentiti ad Amici. Imprecisa in più parti, sicuramente anche emozionata. Il brano funziona, ma non così tanto. Complessivamente la prova è sufficiente.Joseph ha un brano migliore e risentendolo cresce. La prova vocale invece è andata così così: bene sul ritornello quando la voce si apre, deboluccio sulle strofe. Passa Antonia (etichetta: Global Records)

La Messa (“Maria”) vs Xhovana (“Ego”): Sui pezzi a matrice EDM essere intonati è ancora più importante perchè si sente molto. La Messa canta bene e valorizza un pezzo sbarazzino. Xhovana è inascoltabile per quanto autotune c’è su quel brano il cui gradimento scende ad ogni ascolto. Passa La Messa etichetta: Time Records)

Renato D’Amico (Bacio piccolissimo) vs cmqmartina (Radio Erotika): Anche il pezzo di Renato D’Amico dal vivo sembra funzionare meno. Il brano è confusionario e vintage, sembrano 6-7 canzoni degli anni 70 messi nello shaker. A cmqmartina basta una prova media su un pezzo interessante ma che come dice Daniele Battaglia giustamente, non esplode mai. Passa cmqmartina (etichetta Epic/Sony Music).

