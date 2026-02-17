Road to Eurovision 2026: le scelte di Estonia, Lettonia, Danimarca, Grecia e Croazia

Fine settimana scoppiettante sul fronte delle canzoni selezionate per l’Eurovision 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 Maggio prossimi. Estonia, Lettonia e Danimarca hanno scelto i loro artisti per la Wiener Stadthalle.

L’Estonia ha visto le Vanilla Ninja. vincere l’Eesti Laul che dunque tornano ad Eurovision 21 anni dopo aver rappresentato la Svizzera con “Cool Vibes”. “Too epic to be true” è il brano per Vienna. Qui Euromusica non hanno bisogno di presentazioni: abbiamo parlato del loro rientro qualche anno fa e continuiamo a seguirle. C’è di nuovo dietro il loro storico produttore David Brandes. Il genere è un pò quello che le ha rilanciate, un pop anni 90 però abbastanza funzionale e orecchiabile. Battuti in finale fra l’altro Getter Jaani (ex Eurovision per l’Estonia) e il duo Stockholm Cowboys composto da Victor Crone e Sitg Rasta (entrambi ex rappresentanti eurovisivi)

La Lettonia continua il filone dei brani in lingua madre: il concorso Supernova è stata vinta da “Ēnā” di Atvara, cantautrice jazz salita agli onori delle cronache grazie a TikTok. Il suo singolo d’esordio “Pie manis tveries”, che ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni ed è stato inserito in una serie TV. L’album di deubutto “Vol. 1. Vai dzirdi, kā brūces dzīst” e il tour hanno letteramente sbancato in patria.

Power ballad intensa ma non proprio originalissima (ci sono dentro diverse altre cose già sentite), è comunque una scelta coraggiosa. Si tratta del terzo brano completamente in lettone dal debutto del Paese baltico.

Inspiegabile la scelta della Danimarca, Paese dalla grande tradizione pop, che invece continua a proporre il peggio del peggio alle selezioni eurovisive. La grande favorita Sissal, rappresentante lo scorso anno è stata battuta dalla modestissima “Før vi går hjem” dell’attore e cantante Søren Torpegaard Lund. Un brano impresentabile ma che ha conquistato sia pubblico che giuria.

Søren Torpegaard Lund ha pubblicato complessivamente 5 singoli e un EP tra il 2023 e il 2024 senza riscontri discografici ed è principalmente attivo come attore sia in teatro che al cinema. Approfondimenti a questo link.

Sonorità particolarisisme in Grecia dove la finale che vedeva in lizza diversi nomi di livello – su tutti Evangelia e Marsaux (della quale avevamo parlato qui) ha visto invece imporsi Akylas con “Ferto”. Akylas è uno dei principali esponenti della scena indie greca, popolare grazie anche alla sua presenza scenica eccentrica. Il suo brano di maggior successo, prima di “Ferto”, è “Atelier“, rilasciato nel 2023 Tutto sulla finale a questo link

In Croazia vittima illustre della finale Noelle, sconfitta per la seconda volta. La Dora, il concorso nazionale croato, è stato vinto dal gruppo vocale al femminile LELEK, col brano Andromeda. LELEK fondono le tradizioni croate e slave con un pop moderno. Interessante il tema del brano, che tratta della situazione delle donne croate nella Bosnia ottomana.Si parla del passato ma ovviamente si proietta nel presente, vista la minoranza croata in Bosnia.

La situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2

Prima Metà

Georgia- Bzikebi

Portogallo

Croazia, LELEK, Andromeda

Svezia

Finlandia

Moldavia- Satoshi, Viva Moldova

Grecia-. Akylas, Ferto

Seconda Metà

Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora

Estonia- Vanilla Ninja, Too epic to be true

San Marino

Polonia

Belgio

Lituania

Serbia

Israele- Noam Bettan

Votano e si esibiscono anche:

Italia

Germania

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Armenia

Romania

Svizzera- Veronica Fusaro

Azerbaigian

Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature

Bulgaria- Dara

Cechia

Seconda Metà

Albania- Anis, Nân

Danimarca- Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem

Cipro- Antigoni, Jalla”

Norvegia

Malta- Aidan, Bella

Australia

Ucraina- LELEKA, Ridnym

Lettonia, Atvara, Ēnā

Votano e si esibiscono anche:

Francia

Regno Unito

Austria

