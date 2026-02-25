Festival di Sanremo 2026- Il videocommento alla prima serata

Dopo il commento alle prime prove, le impressioni a caldo del nostro inviato Beppe Dammacco al termine della prima giornata del Festival di Sanremo 2026 al termine della quale ha votato soltanto la sala stampa dell’Ariston.

Noi vi abbiamo raccontato in diretta la serata iniziale, molto lunga ma complessivamente nei tampi, con le nostre pagelle, che potete ritrovare in questo articolo. Ovviamente seguiremo in questi giorni anche le altre serate, con il commento in diretta di Beppe Dammacco direttamente dall’Ariston e del direttore Emanuele Lombardini. Euromusica con voi live dal Teatro Ariston e dalla sala stampa di Sanremo.

